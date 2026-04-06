Salud lanza la guía Ttipi-Ttapa de caminatas grupales para impulsar proyectos comunitarios en los municipios vascos

Ttipi Ttapa - IREKIA

BILBAO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha actualizado la iniciativa Ttipi-Ttapa y ha lanzado una guía como herramienta práctica destinada a facilitar a los municipios el impulso, diseño y consolidación de proyectos participativos basados en caminar en grupo como forma de encuentro, relación y mejora del bienestar colectivo.

Según ha informado en un comunicado, Ttipi-Ttapa representa un ejemplo claro de cómo una actividad sencilla, cotidiana y accesible como caminar puede convertirse en una herramienta comunitaria transformadora, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física (6 de abril) y del Día Mundial de la Salud (7 de abril).

Con esta guía, Salud pretende extender y reforzar esta iniciativa en todo el territorio, apoyando a municipios y a las personas implicadas en su desarrollo. El documento recoge aprendizajes acumulados desde la implantación de la iniciativa en 2012, y sistematiza los elementos clave, ha explicado.

En la actualidad, el programa está presente en cerca de 40 municipios y cuenta con más de 1.500 personas que participan semanalmente.

El proyecto Ttipi-Ttapa se inició con el objetivo de fomentar la actividad física y reducir el sedentarismo, especialmente entre personas mayores. Con el tiempo, ha evolucionado hacia un modelo comunitario integral que promueve la cohesión social, la relación entre generaciones y la participación de diversos colectivos como asociaciones, centros educativos, residencias, entidades sociales y agentes sanitarios.

La experiencia acumulada evidencia beneficios que van más allá del ejercicio físico, como la reducción de la soledad, la mejora del estado de ánimo, el fomento del envejecimiento activo, la inclusión social y la creación de entornos más conectados y solidarios. Estas dimensiones se alinean con las estrategias del Pacto Vasco de Salud, centradas en la promoción de la salud y la acción comunitaria para reducir desigualdades.

El impulso de Ttipi-Ttapa se enmarca también en el Plan de Acción Mugiment del Gobierno Vasco, desarrollado bajo la Ley 2/2023 de la Actividad Física y el Deporte del País Vasco. Desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones se ofrece asesoramiento técnico a los municipios, así como apoyo mediante subvenciones y la elaboración de materiales como esta nueva guía, han indicado desde Salud.

PARA CUALQUIER MUNICIPIO

La Guía Ttipi-Ttapa está diseñada como un recurso metodológico accesible para cualquier municipio, independientemente de su tamaño o recursos. Su contenido se estructura en seis bloques: participación social, creación de grupos dinamizadores, diseño de rutas accesibles y seguras, identidad y comunicación del proyecto, actividades complementarias y cohesión social, y evaluación y seguimiento comunitario.

El documento se plantea como una herramienta flexible, adaptable a las características de cada localidad, que respeta la autonomía municipal y sitúa a la ciudadanía en el centro de la acción.

Por otra parte, la evaluación realizada en la zona de Tolosa-Goierri por la Dirección de Salud Pública y Adicciones refleja que las personas participantes otorgan valoraciones superiores a 9 sobre 10 y destacan los beneficios sociales y mentales además de los físicos.

Asimismo, Ttipi-Ttapa ha contribuido a generar redes estables entre asociaciones, centros de salud, ayuntamientos y ciudadanía, mejorando la convivencia y permitiendo detectar necesidades locales. También destaca su dimensión intergeneracional, con la implicación de centros escolares, que ha favorecido la relación entre jóvenes y personas mayores y ha ayudado a romper estereotipos, han asegurado desde el Departamento.