San José reivindica "una Europa unida, convencida y militante en la defensa de la democracia y los derechos humanos"

Inaugura en Vitoria la exposición 'Memoria de la Deportación. Testimonios vascos en los campos de concentración nazis"

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reivindicado "una Europa unida, convencida y militante en la defensa de los valores de la democracia, la pluralidad y los derechos humanos".

María Jesús San José ha inaugurado este martes en Vitoria-Gasteiz la exposición 'Memoria de la Deportación. Testimonios vascos en los campos de concentración nazis', junto con la diputada de Cultura de la Diputación foral de Álava, Ana del Val, y Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, organismo impulsor de esta iniciativa.

En el transcurso del acto, la consejera ha subrayado que la exposición recuerda los nombres y las vivencias de aquellos vascos y vascas que vivieron "los episodios más oscuros de un continente enfrentado por el odio, el sectarismo, la xenofobia y la sinrazón".

Por ello, en contraposición, ha reivindicado "una Europa unida, convencida y militante en la defensa de los valores de la democracia, la pluralidad, el derecho a la diferencia y los derechos humanos".

En su intervención la consejera María Jesús San José se ha referido al deber de memoria para con las generaciones más jóvenes. "Ellas también tienen que saber, conocer, construir su propia memoria de una forma crítica y reflexiva. Tienen que construir la ciudadanía del futuro interrogando al pasado. No podemos dejarles un relato precariamente tejido con medias verdades, silencios y dogmas incuestionables", ha añadido.

San José ha señalado que la memoria y experiencia de estas víctimas, a las que se reconoce con la muestra, ha sido desconocida para la mayoría de la sociedad vasca y la deportación, tal como se conoce este episodio en Europa, no ha formado parte de la memoria colectiva.

Por ello, ha indicado que han de formar parte de la memoria colectiva, de la memoria democrática". "Sus nombres no pueden volver a ser olvidados, porque son parte del patrimonio democrático de esta sociedad", ha agregado.

A la inauguración ha asistido la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, y la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Ainhoa Zugasti, además de miembros del Consejo de Dirección de Gogora; responsables del área de museos y arqueología de la Diputación alavesa; así como familiares de deportados y asociaciones que trabajan en la recuperación de la memoria de la deportación.

Tanto las familias como las asociaciones han contribuido a la exposición a través de donaciones de objetos y documentos. Esta exposición, organizada por Gogora en el marco del proyecto Memoria de la Deportación 1945-2025 con motivo del 80 aniversario de la liberación de los campos, trata de saldar una deuda que la sociedad vasca tiene con las personas deportadas y sus familias, según ha explicado el Gobierno vasco.

Ha añadido que más de dos centenares de vascos padecieron el horror de la deportación entre 1940 y 1945 por haber defendido la democracia -representada por el Gobierno Vasco y la Segunda República española- en los años precedentes.

La muestra, comisariada por Luis Sala, trata de recrear de forma rigurosa y visual el drama de la deportación vasca a través de testimonios de supervivientes, así como de objetos y publicaciones conservados por las familias, amicales, asociaciones e instituciones empeñadas en que su memoria no se pierda. La exposición permanecerá abierta del 8 de octubre al 23 de noviembre en la Sala Amárica de la capital alavesa.