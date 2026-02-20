San José responde al PP sobre 'Txeroki': "Estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas"

Archivo - La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha afirmado que el Gobierno Vasco se limita a aplicar la Ley en el caso de la progresión de grado de los presos de ETA y de medidas de flexibilidad de la condena, como supone la concesión de la semilibertad en cumplimiento del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que hace poco se ha autorizado para el exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki'. "Estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas", ha asegurado San José.

Además, la titular vasca de Justicia ha preguntado al PP si "prevaricaría de forma consciente", en su caso, para no aplicar a 'Txeroki' el 100.2, previsto para reclusos con condenas prolongadas.

San José ha comparecido en el pleno de control del Parlamento vasco para responder a una pregunta del parlamentario popular Santiago López por la concesión de la semilibertad a Aspiazu.

López ha criticado "los privilegios" que tienen los presos de ETA en las cárceles vascas desde que Euskadi las gestiona, y ha asegurado que estos "beneficios" concedidos a penados de la banda "vienen de Sánchez", del Gobierno "de la desvergüenza" que mantiene "pactos con los hijos de la serpiente" y que la consejera "ejecuta".

El dirigente del PP ha afirmado que "no se habla de otra cosa en España" que de la semilibertad otorgada a exjefe de ETA, y ha pedido a María Jesús San José que "no mienta" al defender que "no hay beneficios específicos para los miembros de la banda terrorista".

"Entonces explíquenos por qué cada once días se concede un tercer grado a un miembro de la banda; explíquenos por qué desde que tienen las competencias hay más de 110 terceros grados a miembros de la banda; explíquenos por qué el 85% de los artículos 100.2 se aplican a miembros de la banda terrorista; explíquenos por qué no se ha acercado a ningún preso condenado por cualquier otro delito y sí se les ha entregado hasta en 405 ocasiones el acercamiento a los miembros de la banda terrorista", ha pedido.

También le ha exigido que aclare "por qué esta misma semana" le han otorgado el tercer grado a Asier Arzalluz Goñi, condenado por el asesinato del periodista José Luis López Lacalle, que la Fiscalía ha recurrido, y por qué se le han concedido dos terceros grados a Juan Jesús Narváez Goñi, "con 400 años de condena".

"Y lo último a Txeroki, jefe militar de ETA: 20 asesinatos en grado de tentativa, paquete bomba contra una periodista de Antena 3, coche bomba en la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa, causas pendientes todavía en la Audiencia Nacional por intentar atentar contra el rey, Marlaska, Aznar, Patxi López o Santiago Abascal, y autorizar el atentado en la T4 de Barajas. ¿Me va a permitir decirle que esto es asqueroso?", ha apostillado.

RIGOR EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

María Jesús San José le ha respondido que el Gobierno Vasco "es riguroso con la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico, como no podía ser de otra manera", en este caso al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que desarrolla la Ley Orgánica General Penitenciaria.

"Me imagino que usted ya sabe que la competencia en materia de ejecución penitenciaria la tiene el Gobierno Vasco. El citado artículo no es un beneficio penitenciario, ni su concesión es un privilegio, hace referencia a la clasificación penitenciaria y al principio de flexibilidad", ha destacado.

También ha detallado que la legislación establece que, "con el fin de hacer el sistema más flexible, el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento". Esta medida, tal como ha precisado, necesita de la aprobación del juez de vigilancia correspondiente, "sin perjuicio de su inmediata ejecutividad".

En todo caso, ha explicado que supone un régimen ordinario para el preso con "dosis más altas de semilibertad". "Tiene en cuenta salidas y permisos y, luego, la conveniencia de continuar preparando al interno a través de planes que requieren de salidas de mayor duración, para realizar actividades laborales o comunitarias a través de voluntariado", ha puntualizado.

La consejera de Justicia ha dicho que la aplicación del 100.2 es "adecuado para supuestos de cumplimiento de condenas prolongadas antes de su salida en libertad, siempre que concurran los requisitos para ello, como es el caso".

"CASUALIDAD"

Santiago López ha ironizado con que es "casualidad que, de más de 1.700 presos que hay en las prisiones vascas, solo se aplique" este artículo a reclusos de ETA. "Los 100.2, de 35 que otorgan ustedes, 30 fueron a parar a miembros de ETA", ha manifestado.

El parlamentario del PP ha afirmado que estos beneficios penitenciarios "vienen de su jefe Sánchez", del Gobierno de la "desvergüenza" que mantiene "pactos con los hijos de la serpiente, de los cuales usted es el brazo ejecutor".

"Lo que se transmite no es reinserción, es impunidad anticipada. Y un país que empieza a confundir reinserción con blanqueamiento, empieza a erosionar los pilares que lo sostienen. La democracia española no se arrodilló ante ETA cuando esta mataba, y no puede inclinarse ahora cuando cumplen condena, porque si el mensaje que sale hoy de Euskadi es que los asesinos avanzan más deprisa que el recuerdo de sus crímenes, no estaremos construyendo convivencia, estaremos construyendo olvido. Y el olvido siempre ha sido el triunfo de los verdugos", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que "España no derrotó a ETA para blanquear su pasado", sino "para que la dignidad del Estado de Derecho prevaleciera sobre cualquier forma de barbarie, incluida la que perpetran ustedes ahora".

En su réplica, San José ha recordado que 'Txeroki' cumplirá su condena en julio del año que viene. En esta línea, ha rechazado que Garikoitz Aspiazu tenga una pena de 400 años, como el dirigente popular ha asegurado, porque el tiempo de cumplimiento lo determina el órgano judicial conforme al Código Penal "y, en su caso, son 25 años".

"Esto es algo que yo no he decidido. Y le recuerdo también que, como Administración de Ejecución Penitenciaria, el órgano judicial nos marca cuando finaliza una condena. Eso tampoco lo decido yo arbitrariamente. Yo estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas", ha indicado.

Por ello, ha preguntado qué proponen los populares y cómo habrían actuado en esta situación. "¿Negándolo cuando un interno cumple los requisitos exigidos? ¿Están cuestionando la labor del personal funcionario? ¿Prevaricarían de forma consciente?. Me da la sensación que una cosa es lo que se dice cómodamente desde su escaño de oposición y otra muy distinta a lo que hacen cuando gobiernan", ha señalado.

LAS EXCARCELACIONES DE AZNAR

La consejera ha recordado que, cuando José María Aznar gobernó, "excarceló a más de 300 terroristas, 64 de ellos con penas mayores de 20 años, y todo mientras ETA mataba". Además, ha recordado que acercó a 135 reclusos a cárceles próximas a Euskadi.

"El PP se enorgullecía de ello y nadie discrepaba. Feijoó era director general en el Gobierno de Aznar y Abascal, un cargo destacado en el PP de Álava. No juzgo esas decisiones, ni siquiera les acuso porque uno de los excarcelados volviese a matar poco después de haber salido", ha manifestado en alusión a Iñaki Bilbao que luego asesinó al concejal del PSE-EE Juan Priede.

Tras insistir en que la prioridad del Ejecutivo de Euskadi "es acompañar a las víctimas en el dolor que producen esas decisiones", ha garantizado que "jamás" perderán "el rumbo por puro oportunismo electoral" como el PP.