San Sebastián acogerá el lunes una jornada sobre los conflictos de soberanía en la Unión Europea

SAN SEBASTIÁN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Miramar de San Sebastián acogerá el lunes la jornada internacional 'La Unión Europea ante los conflictos de soberanía: hacia un marco de claridad' en la que tomarán parte representantes políticos del Parlamento Europeo y especialistas académicos.

El encuentro se desarrollará a partir de las 9.30 horas en la capital guipuzcoana y se prevé genere un diálogo en torno a la última versión del documento de bases para la resolución de conflictos territoriales de soberanía, en cuya redacción han participado más de 80 especialistas de reconocida trayectoria internacional, con Eusko Ikaskuntza y el Institut d'Estudis Catalans como entidades promotoras.

Organizada por los grupos parlamentarios europeos GUE/ENGL (The Left in the European Parliament) y RE (Renew Europe) y con la colaboración científica de Eusko Ikaskuntza, este encuentro aspira a abrir ese documento a la sociedad civil y "enriquecerlo de cara a su presentación ante la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE)", según han informado los promotores de la jornada en un comunicado.

El programa del encuentro se estructura en tres paneles temáticos con exposiciones y espacios para el diálogo. Asimismo, se llevará a cabo una dinámica participativa en la que interactuarán especialistas académicos de distintos países y representantes políticos en la cámara de Estrasburgo.

Para finalizar, se hará una lectura a modo de resumen de los elementos trabajados en la dinámica participativa y posteriormente, representantes de Eusko Ikaskuntza y los grupos parlamentarios europeos The Left in the European Parliament (GUE/ENGL) y Renew Europe (RE) harán el cierre institucional de la jornada.