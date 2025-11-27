San Sebastián enciende la Navidad este viernes en un acto en el que actuará Izaro y un espectáculo de drones

Archivo - Mercado de Navidad - FOMENTO SAN SEBASTIÁN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián enciende este viernes su iluminación de Navidad en un acto que incluirá un concierto de la artista vasca Izaro, que interpretará varios temas de su trabajo 'Gabonetan' y un espectáculo de drones.

Esta inauguración, organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local a través de Fomento de San Sebastián, se desarrollará en el entorno de Alderdieder y comenzará a las 19.30 horas con un concierto de Izaro, que interpretará varios temas de su trabajo 'Gabonetan'.

Posteriormente, desde el paseo de la Concha, disfrutaremos del show 'Donostia Ametsetan' con 500 drones, y finalmente, será el periodista Iñaki Gabilondo, en el centenario de Radio San Sebastián, quien pulse el botón para iluminar la Navidad. El concierto de Izaro, que transcurre en la terraza del Ayuntamiento, se podrá seguir desde la zona de los jardines de Alderdieder.

Tras su actuación, se darán unos minutos para que los y las donostiarras y visitantes puedan acercarse hasta la zona del paseo de La Concha y disfrutar del espectáculo de drones para finalmente proceder al encendido nuevamente desde la terraza del Ayuntamiento. Desde el Consistorio han advertido de que "la visibilidad del espectáculo será más reducida cuanto más cerca se esté de la calle Hernani".

Con motivo de este acto de inauguración, el tráfico rodado desde el Boulevard estará cortado desde las 18.45 horas. Además, en la zona del puerto se cortará la calle Mollaberria desde las 16.30 horas. También se cortará el carril bici que conecta Boulevard, calles Hernani y Andia, Plaza Cervantes y Relojes. El mismo viernes también abrirá sus puertas el mercado de Navidad.