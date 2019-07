San Sebastián pone en marcha una nueva campaña contra las agresiones machistas bajo el lema 'Si no hay sí ¡es no!'

Publicado 12/07/2019 14:53:31 CET

Goia insiste en el llamamiento para que los hombres sean "agentes activos para hacer posible que estas actuaciones no tengan lugar"

SAN SEBASTIÁN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha preparado una nueva campaña para prevenir y combatir las agresiones machistas que, "por desgracia", suelen intensificarse en períodos festivos, que vuelve a incidir en el lema 'Si no hay sí ¡es no!'. El alcalde, Eneko Goia, ha interpelado a toda la sociedad pero, especialmente, a los hombres para que sean "agentes activos a la hora de hacer posible que este tipo de actuaciones no tengan lugar ni en fiestas ni en ningún otro momento".

Goia ha presentado en rueda de prensa la campaña, junto a la concejala de Igualdad y Solidaridad, Duñike Agirrezabalaga, donde ha señalado que, "lamentablemente", este tipo de iniciativas "son todavía necesarias", por lo que el Ayuntamiento "seguirá insistiendo todas las veces que haga falta para continuar con la labor de sensibilización y concienciación".

En esa línea, ha recordado que el año pasado la Semana Grande se saldó con varias denuncias por abusos y agresiones, entre las que hubo que lamentar el fallecimiento de un joven de Urnieta tras sufrir un golpe en un altercado relacionado con la violencia de género. "Por ello este año vamos a volver a incidir en el mensaje: Si no hay sí, es

no. Esto tiene que estar muy claro", ha señalado.

Goia ha apelado a la "responsabilidad compartida" y ha instado a los hombres a ser "agentes activos a la hora de hacer posible que este tipo de actuaciones no tengan lugar ni en fiestas ni en ningún otro momento". "Tenemos que defender a nuestras compañeras, para que ellas también disfruten de la misma libertad y puedan gozar de las fiestas con total normalidad. No puede haber espacio para el machismo", ha subrayado.

La campaña sigue la línea iniciada el pasado año. "Se trata de incidir en la demanda de la sociedad en general y de las mujeres en particular con el tema del consentimiento explícito", ha señalado Duñike Agirrezabalaga, quien ha destacado que "la violencia machista es una de las consecuencias más graves de la falta de igualdad entre mujeres y hombres".

Tras reconocer que se ha avanzado en planos como el de la igualdad de oportunidades, la edil ha lamentado que "todavía la violencia contra las mujeres, el acoso sexista y las agresiones sexuales son consecuencias de las desigualdades de poder, de una cierta cultura de la violencia sexual que sigue sustentada en una parte de la sociedad y que se hace mas visible en momentos y entornos festivos".

CAMPAÑA EN FIESTAS

La campaña preventiva comenzará este mismo fin de semana con las fiestas del Carmen, en el Puerto donostiarra, y se extenderá hasta navidades, con especial hincapie en Semana Grande y Euskal Jaiak. Según ha explicado Agirrezabalaga se va a buzonear en toda la ciudad el protocolo de actuación, con el resumen de servicios públicos en toda la ciudad.

Este folleto contiene información útil para todo el año. La idea es facilitar la actuación en casos de ver agresiones o intentos de violación. "En ocasiones, podemos ser testigos de un acto de estas características y el folleto pretende dar herramientas a los vecinos para saber cómo hay que actuar", ha afirmado.

También se colocará en el Ayuntamiento una pancarta durante la Semana Grande y, además, se realizará un hincapié especial en los jóvenes con la distribución de más de 20.000 kits de la campaña en cuatro idiomas. Se repartirán unos folletos específicos para chicas con recomendaciones para evitar agresiones y relaciones de malos tratos.

Por su parte, a los chicos se les pedirá una "actitud activa" en contra de las agresiones machistas. El material se complementa con chapas, tatoos y pulseras. El reparto correrá a cargo de educadoras especializadas en temas de igualdad, autodefensa y de prevención de la violencia.

La concejala de Igualdad ha detallado que también habrá un punto de información móvil que se colocará en diferentes espacios de la ciudad a lo largo del verano, tanto para las fiestas del Carmen (frente a la Cofradía), como Jazzaldia (Paseo de la Zurriola), Euskal Jaiak o Regatas.

Asimismo, en colaboración con lo sectores de hostelería y del taxi se van a distribuir pegatinas, servilletas con el lema de la campaña y protocolos de actuación. En las pantallas de DBus se insertará publicidad de la campaña con los teléfonos de atención y en las redes

sociales se usarán los hastag #ezezetzda #niksinistendizut #noesno #yositecreo.