San Sebastián refuerza su cooperación internacional en El Salvador junto a Euskal Fondoa - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián desarrolla desde el pasado lunes una visita institucional a El Salvador, junto a Euskal Fondoa, con el objetivo de conocer in situ los proyectos financiados por el Consistorio donostiarra, evaluar su evolución y valorar el impacto real de las acciones que se están llevando a cabo en el país.

La misión se enmarca en la apuesta de San Sebastián por una cooperación internacional "transformadora, feminista y basada en los derechos humanos, que busca promover la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad en los territorios más vulnerables", han señalado desde el Ayuntamiento.

Durante la visita, la delegación donostiarra está recorriendo localidades como San Miguel, Suchitoto y San Salvador, donde se desarrollan iniciativas impulsadas en colaboración con organizaciones locales como la Concertación de Mujeres de Suchitoto (CMS), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Asociación Mélida Anaya Montes, la Fundación REDES, Medicus Mundi o Equipo Maíz.

Entre los proyectos financiados por el Ayuntamiento de San Sebastián, a través de Euskal Fondoa, destacan la formación para el emprendimiento y la empleabilidad de la juventud en Suchitoto y Cuscatlán Norte, el fortalecimiento de la gobernanza local con perspectiva de género, la capacitación especializada de bomberos junto a la Fundación Sueskola, así como programas de prevención de la violencia de género y promoción de los derechos sexuales y reproductivos impulsados por Medicus Mundi.

También se apoyan proyectos de comunicación social y comunitaria para la defensa del territorio con Equipo Maíz, y acciones de autonomía económica y desarrollo local sostenible junto a la Concertación de Mujeres de Suchitoto y la Fundación REDES.

JUSTICIA SOCIAL

El concejal donostiarra de Cooperación, Iñigo García, ha explicado que "la cooperación no es una ayuda puntual, es una política pública que refleja quiénes somos como ciudad: una comunidad que defiende los derechos humanos, la igualdad y la justicia social".

Asimismo, ha destacado que "Donostia tiene una trayectoria larga y coherente en materia de cooperación". "A través de Euskal Fondoa y de la colaboración con las organizaciones locales, contribuimos a fortalecer procesos que cambian vidas y comunidades. La cooperación internacional no solo transforma la realidad de otros países, también nos transforma a nosotros, ampliando nuestra mirada y reforzando nuestros valores como sociedad", ha asegurado.

Durante estos días, la delegación donostiarra participa también en un encuentro técnico con instituciones locales y organizaciones de la sociedad civil, centrado en el intercambio de experiencias en torno a la igualdad de género, la juventud y la sostenibilidad ambiental.

Según han destacado desde el Consistorio, la presencia de Donostia en El Salvador "reafirma su papel como referente en cooperación descentralizada dentro del ámbito vasco, así como su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030". El Ayuntamiento incrementará en 2026 su aportación en materia de cooperación hasta alcanzar el 0,57% del presupuesto municipal, avanzando hacia el objetivo del 0,7%.