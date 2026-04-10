Santano espera que las catas para la conexión del TAV con Navarra terminen en primavera y la decisión se adopte este año

Archivo - El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha esperado que las catas que se están realizando en Aralar para decidir el trazado de la conexión del tren de alta velocidad entre Euskadi y Navarra concluyan esta primavera y pueda adoptarse una decisión este año. En todo caso, ha advertido de que es "un error" plantear un debate de "perdedores y ganadores" entre Álava y Gipuzkoa porque, sea cual sea la decisión, "es un éxito de país" en el que "ganan todos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha asegurado que los trabajos en el proyecto de tren de alta velocidad en Euskadi "marchan muy bien", tras el "empujón muy fuerte" que se ha dado.

Según ha explicado, en los últimos seis años se ha invertido más de 2.000 millones de euros "básicamente en la plataforma", que está "prácticamente terminada" y queda "algún viaducto" en Bizkaia (que "va a avanzar muy bien en los próximos meses") o el nudo de Arkaute (en el que hay firmada una encomienda de gestión con el Gobierno Vasco y se trabaja "con celeridad" para tener el proyecto y licitar las obras).

"Ya estamos trabajando en el proyecto de montaje de vías, hemos licitado y adjudicado la obra de la base de montaje de Martutene, que va a ser muy importante porque a partir de ahí se montará la superestructura, estamos colocando catenaria... Todo lo que tiene que ver con la Y va viendo un horizonte muy razonable de finalización", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que Guipuzkoa va a tener las dos primeras estaciones terminadas, la de San Sebastián y la de Irún, en este primer semestre y el "tercer hilo" entre Astigarraga e Irun concluirá este año para que se puedan a partir de comienzos del año que viene recuperar las frecuencias en la línea Irun-Brinkola o "incluso mejorar".

Santano ha recordado que ya se ha "lanzado" la primera fase de la estación de entrada del TAV en Vitoria, en la que el tren llegará en superficie pero "la estación tendrá ya un vestíbulo soterrado que es compatible con el futuro soterramiento".

En el caso de los accesos a Bilbao, donde el proyecto básico está "ya terminado", ha valorado que sería "muy bueno" que la Diputación de Bizkaia se "implicase" finalmente en este proyecto, si bien ha precisado que su aportación afectaría a "la parte vasca" de la cofinanciación.

Por lo que respecta a la conexión del trazado de alta velocidad entre Euskadi y Navarra, ha esperado que las catas en Aralar puedan estar terminadas esta primavera, lo que aportará "una información añadida a otras" de las que ya se disponen para decidir, "junto con el Gobierno Vasco", si el trazado que se acometerá discurrirá por Vitoria o por Ezkio-Itxaso.

Santano ha asegurado que la decisión se adoptará "cuanto antes" y ha confiado en que pueda darse este año. En todo caso, ha considerado "un error" los términos en que se está planteando el debate en Euskadi porque supone "dejar ganadores y perdedores".

En este sentido, ha remarcado que la mitad de los movimientos que generará la 'Y vasca' será entre las capitales de Euskadi y el resto "básicamente a Madrid y Barcelona", mientras que las conexiones de pasajeros entre Pamplona y Gipuzkoa representarán "apenas un 5%".

A su entender, "se tome la decisión que se tome, el éxito es indudable, porque cualquiera reduce de tal manera los tiempos de viaje" que "es un éxito de todos, un éxito del país". "Ganamos todos, sea cual sea la decisión que se tome", ha remarcado.

PROBLEMAS EN CERCANÍAS

Por otro lado, ha aludido a los problemas en la red de Cercanías en Euskadi y ha destacado que, junto con la transferencia de la gestión al Gobierno Vasco, se aprobó un paquete de inversión de casi en 600 millones en la red convencional.

Tras destacar las mejoras acometidas en Gipuzkoa, ha admitido que el "proceso de inversión también tiene que producirse en Bizkaia", fundamentalmente en las líneas C1 y la C2 del núcleo de Bilbao, y también en la mejora de la accesibilidad en algunas estaciones.

"Hay un programa de inversiones, que seguramente hay que impulsarlo y acelerarlo más", ha reconocido el secretario de Estado, que ha advertido de que se necesita "tiempo para que eso se vaya notando".

Finalmente, en relación a las protestas en varios municipios por la Variante Sur Ferroviaria, ha precisado que su trazado "es consensuado y, además, en algunos casos obligado o determinado por los informes medioambientales hechos por instituciones de Euskadi".