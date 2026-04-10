Santurtzi se concentra en repulsa de la última agresión sexualdenunciada en el municipio

Concentración en Santurtzi ante la última denuncia por agresión sexual - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi y el Consejo de Igualdad municipal se han concentrado este viernes frente al consistorio de la localidad para denunciar la última denuncia por agresión sexual, ocurrida el pasado lunes, un hecho que han calificado de "un incumplimiento muy grave de los derechos humanos que no se puede aceptar".

La alcaldesa, Itziar Carrocera, y la presidenta del Consejo, Charo Santofimia, que han encabezado la protesta bajo el lema 'En Santurtzi, no a las agresiones sexuales', han leído un manifiesto conjunto que han leído durante la concentración.

Según han expresado, no se trata de "un caso aislado", sino que es "consecuencia de un sistema que coloca a los hombres por encima de las mujeres usando la violencia con una tradición y costumbre que ha existido desde hace mucho tiempo".

Tras mostrar el "más sincero apoyo" a la denunciante y a su entorno, han asegurado que el Ayuntamiento "garantizará poner a su disposición todos los recursos y medios a los que tiene derecho". "Contra las agresiones nos tenéis enfrente", han añadido.

El acto ha concluido con la reproducción de una grabación de Zutik Emakumeak, canción interpretada por el coro San Jorge de Santurtzi, y el aplauso de todas las personas asistentes.

Fruto de la denuncia interpuesta el pasado lunes por una joven de 19 años ante la Ertzaintza, ese mismo día se detuvo a un hombre de 30 años como presunto autor de los hechos.

Tras la comparecencia en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barakaldo, se decretó su libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente en el Juzgado, además de establecerse una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la joven.