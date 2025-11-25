Santurtzi inicia la construcción de un nuevo embarcadero en el puerto pesquero

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi comenzará esta semana las obras de construcción de un embarcadero que se situará en el muelle de la Virgen del Carmen del puerto pesquero y en el que se invertirán más de 160.000 euros.

El pantalán contará con una superficie de 189 m2 y su instalación se efectuará con una subvención de la Diputación foral de Bizkaia. Los trabajos tendrán una duración estimada de tres meses.

Según ha explicado en una rueda de prensa la alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, "el objetivo de esta construcción es crear una instalación deportiva muy demandada por parte de la ciudadanía de cara a poder ofertar una infraestructura para la promoción del deporte escolar, actividades acuáticas y también el ocio saludable".

Desde el Ayuntamiento también han destacado que será una instalación "decisiva" para el desarrollo del club de remo Itsasoko Ama, tanto en su faceta como entidad deportiva, como en su labor formativa como escuela.

En este sentido, Tubilla ha precisado que "el acceso por rampa para esta actividad ha limitado la práctica deportiva, haciendo que en algunas ocasiones se dependa de mareas para el acceso de manera adecuada a la ría". Por lo tanto, esta actuación "impulsará la continuidad de este deporte tan arraigado a nuestra identidad", ha destacado.