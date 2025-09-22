Seguridad activa este lunes por la tarde el aviso amarillo por precipitaciones intensas en el norte de Euskadi

Archivo - Dos mujeres caminan con paraguas en la playa de Ondarreta - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará este lunes, a partir de las 15.00 horas y hasta finalizar la jornada, el aviso amarillo por precipitaciones intensas en el norte de Euskadi ente la previsión de que puedan acumularse 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según los datos de Euskalmet, la agencia vasca de meteorología, se pueden superar los 15 l/m2 en una hora en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral, por lo que a partir de las 15.00 horas estará en vigor el aviso amarillo

Los chubascos podrían ser localmente fuertes y tormentosos en la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral, e incluso con posibilidad de granizo pequeño (<1 cm).