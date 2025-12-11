Segurma y Grupo Ticnova firman una alianza estratégica para ofrecer sistemas de seguridad en más de 400 puntos de venta

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Segurma, compañía del sector de la seguridad para hogares y negocios con sede en Loiu (Bizkaia), ha alcanzado un acuerdo estratégico con el grupo Ticnova, especializado en tiendas de proximidad en informática y electrónica de consumo, para la comercialización de sus sistemas de alarma en la totalidad de sus más de 400 puntos de venta distribuidos por todo el Estado.

Gracias a esta alianza, los clientes de las cadenas BEEP, PCBox, APP informática y La Fábrica del Cartucho podrán contratar las soluciones de seguridad de Segurma directamente en sus tiendas habituales, según han informado ambas empresas.

Con esta colaboración, Segurma amplía de forma significativa su presencia en el canal 'retail', integrando su oferta en una de las redes de tiendas tecnológicas más extensas de España.

Por su parte, Ticnova suma a su portfolio un servicio de "alto valor añadido" en un segmento de máxima demanda: la seguridad inteligente para hogares, pymes y comercios.

"Este acuerdo nos permite estar aún más cerca de las personas, en los mismos puntos donde se adquiere la tecnología que se utiliza a diario. La seguridad ya no es un lujo, sino una necesidad, y gracias a Ticnova podremos ofrecer una atención de proximidad y confianza", ha afirmado el presidente ejecutivo de Segurma, Alfonso Gallardo.

Desde Ticnova, el responsable de Marketing, Santi Juan, ha destacado la oportunidad que representa esta nueva línea de producto para su red de tiendas. "Nuestro objetivo es seguir ampliando soluciones que aporten valor real al cliente. Con Segurma incorporamos un servicio de seguridad de primer nivel, respaldado por tecnología avanzada y una gestión cercana y profesional", ha indicado.