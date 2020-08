Seleccionados los 14 documentales de la próxima edición del Foro Lau Haizetara que acogerá el Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 14 proyectos que participarán en la próxima edición del Foro de coproducción de documentales Lau Haizetara que, debido a la crisis sanitaria, se realizará de forma virtual entre los días 22 y 25 de septiembre de 2020 en el marco del 68 Festival de Cine San Sebastián, ya han sido seleccionados por el Comité seleccionador.

Los organizadores del foro han destacado que el "gran número de proyectos recibidos este año y su diversidad, no hacen más que demostrar la fortaleza e importancia" de esta iniciativa dentro de la industria del documental.

Provenientes de Francia, España, Armenia, Peru, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Zambia, Qatar o Alemania, muestran temáticas como la historia, los conflictos sociales, cambios generacionales y la pérdida de valores, los movimientos culturales y el sacrificio en la vida.

Los seleccionados son 'Babylon' de Francisco Bahía (Brasil); 'Bala perdida' de Juan Vicente Manrique (México - Venezuela); 'Charlie Chaplin, a man of the word' de Carmen Chaplin (España); 'Cook & Crookes' de Iris C. Lago y Gerard Gil (España); 'Del fuego al hielo' de Rubén Crespo (España); 'Después de la paz' de Germán Gutiérrez (Canadá); 'Fight' de Lilit Movsisyan (Armenia-Francia); 'La marsellesa de los borrachos' de Pablo Gil Rituerto (España); 'Rave culture' de Eduardo Cubillo (España); 'Sumario 3/94' de Abel García Roure (España); y 'The dusk of the amazon' de Álvaro Sarmiento (Perú).

También estarán en el foro 'The king's speech' de Juan

Rodríguez-Briso; 'The settlemet' de Alex Sardá (España-Jordania-Qatar); y 'Un vulgar y triste solitario' de Efthymia Zymvragaki

(España-Alemania). Estos 14 seleccionados participarán en los talleres que se llevarán a cabo online en dos jornadas previas al foro, y posteriormente en las sesiones de 'pitching' los días 24 y 25 de septiembre de 2020.