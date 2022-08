Seleccionados los proyectos que participarán en la próxima edición del Foro Lau Haizetara de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara de San Sebastián ha anunciado la selección de proyectos de su decimoctava edición, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre, en el marco del 70 Festival Internacional de Cine de la capital guipuzcoana.

En un comunicado, el Foro Lau Haizetara ha indicado que, entre un total de casi 100 inscripciones, tres de los 15 proyectos seleccionados son vascos, mientras que los doce restantes provienen de Japón, Guatemala, EEUU, Eslovenia, Italia, Francia, Ecuador y Alemania.

Son documentales de autor y con temáticas de sociedad con visibilidad internacional. Los seleccionados son: 'Carapirú: el superviviente' una coproducción de España y Francia; 'Cuerpo y ciudad' de España; 'El hombre bueno de Pachalum' de España y Guatemala; 'El silencio de las hormigas' de España; 'Fake lies' de España y Eslovenia; y 'Floating world' de España, Estados Unidos y Japón.

Se suman 'Flying hands' de España; 'If you wish to make an apple pie' de España; 'Lionel' de España y Francia; 'On boad' de Francia; 'Rotacismo' de Ecuador e Italia; 'Special recreation zone (Secret project)' de Alemania; 'The cursed jump (El salto maldito)' de España; 'Upside down' de España, Alemania y Portugal; e 'Y punto' de España.

Los títulos seleccionados serán candidatos al Premio Ibaia-Elkargi, valorado en 5.000 euros para el mejor proyecto presentado en la jornada de 'pitching', cuyo jurado estará integrado por los miembros del panel.