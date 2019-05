Sémper (PP) apuesta por una reflexión "profunda" en el PP que busque "la centralidad y la moderación"

Publicado 02/05/2019 14:29:43 CET

No descarta que Casado pueda seguir siendo el líder del partido, siempre que emprenda ese camino de "estabilidad y serenidad"

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gipuzkoa y candidato a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, ha apostado este jueves por hacer una reflexión "seria y profunda" dentro de su partido, y ha asegurado que "solo desde la centralidad y la moderación" puede "resultar útil". Además, no ha descartado que Pablo Casado pueda seguir siendo el líder de los populares, siempre que emprenda ese camino de "estabilidad y serenidad".

En una entrevista concedida al programa 'En jake' de ETB, recogida por Europa Press, Sémper cree que la oferta del Partido Popular para el futuro debe ser la de "la centralidad y la moderación". Por ello, ha realizado un llamamiento a "no señalar al adversario como un enemigo y no utilizar hipérboles", para "no tensar más a la sociedad" y buscar "la estabilidad y la serenidad".

A su juicio, de esta manera, una formación política "se hace útil". "Luego te votarán o no por otras circunstancias, pero no hay que romper este marco de juego, este espacio de entendimiento, que es el que permite a las sociedades evolucionar y avanzar", ha añadido.

En cuanto a las pasadas elecciones generales, ha afirmado que él ni diseñó la estrategia, ni eligió a los candidatos. "Yo me mantuve en el papel que creo que me correspondía, dejando hacer, pero tampoco intentando engañar a nadie sobre cuál era mi opinión", ha manifestado, para considerar que ha sido "honesto".

Borja Sémper ha señalado que "antes le tocaron al PSOE los grandes debates sobre la socialdemocracia en Europa y, en concreto, en España" sobre "cómo reaccionaba ante el fenómeno de Podemos, y ahora le ha tocado al PP con el fenómeno de la irrupción de un partido a la extrema derecha del Partido Popular".

"Yo milito en el PP desde hace unos cuantos años y siempre he estado viajando al centro. Era una vocación de ocupar la centralidad. Y eso significa, desde unos principios sólidos, desde unas ideas identificables, tener la cintura suficiente para evolucionar con la sociedad, para hacer política no engañando, no enfadados, sino intentando buscar los puntos de encuentro porque su consecución es lo que permite a las sociedades evolucionar con serenidad, sin tensar la cuerda, sin llegar a romperla", ha indicado.

Por ello, ha explicado que "hay futuro" para el Partido Popular, si se logra "reenfocar lo que han sido estos meses de dinámica electoral, de miedos, razonables por otro lado, de cambio dentro del PP, hacia un camino que busque ese partido útil, que tiende la mano para llegar a acuerdos aunque tenga posiciones firmes, identificables y claras".

Preguntado por si cree que Pablo Casado puede pilotar al PP hacia el centro, ha dicho que no le "importan tanto los nombres, quién ocupa los sillones, sino qué se defiende, cuál es la política que uno quiere representar e implementar".

Borja Sémper ha recordado que conoce hace años a Casado y "es una persona con una capacidad política notable, con un conocimiento de la política extraordinario", pero cree que, "a veces, uno tiene que rodearse de gente que le aporte, que le complemente".

"Creo que Pablo Casado puede ser perfectamente el líder del futuro. No me importan tanto que sea Pablo o sea otro, lo que me importa es que esto es lo que debe defender, a mi juicio, el PP", ha insistido.

Sémper ha afirmado que se siente "profundamente orgulloso del legado, del compromiso del PP, singularmente en Gipuzkoa". "Hemos dado mucho por esta tierra y por hacer política", ha asegurado. Por ello, ha afirmado que no se avergüenza ni aparta de las siglas del PP, que no salen en su vídeo de precampaña difundido con el lema 'No es política, es San Sebastián'.

"No aparece en las elecciones municipales por una sencilla razón, y es que, ante este ruido existente desde unos cuantos meses, mi equipo y yo decidimos apostar por un mensaje muy claro. Y es que, si hay un ruido tan grande, tan ensordecedor, a veces, en la política para San Sebastián tenemos que romper el corsé, relajar el tono político, y se tiene que hablar únicamente de Donostia-San Sebastián. Soy del PP, pero por encima, soy de San Sebastián", ha apuntado.

Por ello, ha asegurado que, si llega a ser alcalde de la capital guipuzcoana, resolverá los problemas, por igual, de los que hayan votado a EH Bildu, al PNV y al PP.