Sener participa en el satélite SpainSat NG II, que se lanzará el 22 de octubre desde Cabo cañaveral

El satélite proporcionará "comunicaciones seguras y fiables" para las fuerzas armadas españolas

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo industrial de ingeniería y tecnología vasco Sener ha participado en SpainSat NG II, el segundo satélite del programa de comunicaciones seguras de Hisdesat, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 22 de octubre desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

Según Sener "este hito" completará la constelación SpainSat NG, tras el "exitoso lanzamiento y puesta en operación" del satélite gemelo SpainSat NG I el pasado enero, en el que también participó la ingeniería.

SpainSat NG II, idéntico a su predecesor, que ya opera con éxito en órbita, proporcionará "comunicaciones seguras y fiables" para las fuerzas armadas españolas, "reforzando la capacidad tecnológica y estratégica del país en el espacio". El satélite contará con "tecnologías avanzadas de protección contra intentos de interferencia y suplantación", y estará protegido contra fenómenos nucleares a gran altitud.

Sener ha sido responsable del diseño, fabricación y ensayos de componentes críticos para SpainSat NG II, con la misma contribución que la realizada al rimer satélite de la serie.

En concreto, ha diseñado, fabricado y ensayado más de un centenar de cadenas completas, tanto para la antena activa de transmisión como para la de recepción en banda X. Cada cadena integra un frente radiante con un DSSPA --amplificador de potencia dual de estado sólido-- para la antena de transmisión o un DLNA --amplificador dual de bajo ruido-- para la de recepción.

Además, ha suministrado seis sistemas de reflectores mecánicamente orientables para la carga de pago de comunicaciones en banda Ka, instalados en un panel desplegable, con tres tipos de antenas y con un sistema de movimiento angular en cada reflector. Estos reflectores se iluminan con cadenas radiantes, también proporcionadas por Sener, que incluyen bocina, polarizador y guías que distribuyen la señal.

También, para cada satélite, Sener ha entregado las antenas de telemetría y telecomando. Se trata de una pareja de antenas hemisféricas de banda S y una antena de cobertura global y doble polarizaciones con funciones de transmisión y recepción integradas en la misma antena.

"PARTICIPACIÓN ACTIVA"

Finalmente, Sener ha participado "activamente" en la carga de UHF del satélite, desarrollando el OMUX de tres canales, que filtra y agrupa las salidas de los correspondientes amplificadores antes de alimentar la antena de UHF del satélite. El manejo de altas potencias a esta frecuencia para aplicaciones espaciales hizo del diseño de este equipo "un reto de primer nivel".

Una vez en órbita, SpainSat NG II trabajará en conjunto con SpainSat NG I para "proporcionar una mayor cobertura" que abarcará desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Oriente Medio, inclidas África, Europa y llegará hasta Singapur. Con una vida útil operativa de 15 años, ambos satélites "garantizarán la continuidad de las comunicaciones militares y gubernamentales españolas".

Según el director de Espacio y Ciencia en Sener, Diego Rodríguez, con el inminente lanzamiento de SpainSat NG II, la compañía contempla su participación "en uno de los programas de satélites más avanzados del mundo" "El éxito operacional de SpainSat NG I desde su lanzamiento en enero valida nuestras soluciones tecnológicas y refuerza nuestro compromiso con la soberanía tecnológica española en el ámbito espacial", ha defendido.

Con una trayectoria consolidada en comunicaciones para el mercado espacial, Sener ha suministrado antenas y equipos de radiofrecuencia, activos y pasivos, a los principales fabricantes de satélites y agencias espaciales para aplicaciones en navegación, telecomunicaciones, exploración y observación de la Tierra. La empresa ha proporcionado más de 10.000 equipos y subsistemas embarcados en 1.400 satélites en órbitas LEO, GEO, MEO y para lanzadores.

La participación de Sener en el programa SpainSat NG "consolida su posición como socio estratégico en programas espaciales de defensa" y demuestra "la capacidad de la industria española para desarrollar tecnología espacial de vanguardia", según la empresa.