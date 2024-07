Sidonie tocará el 1 de febrero en Vitoria-Gasteiz para su fin de gira de 'Marc, Axel y Jes'

El trío barcelonés se despedirá de su último disco en la sala Jimmy Jazz



VITORIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El trío barcelonés Sidonie ha anunciado que tocará el próximo 1 de febrero en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, dentro de su fin de gira de 'Marc, Axel y Jes', primer concierto anunciado en Euskadi, tras comunicar sus directos en Barcelona y Madrid.

Presentarán su último disco, 'Marc, Axel y Jes', décimo de su carrera, y el que ellos mismos califican como "el más Sidonie de Sidonie", un trabajo "muy pop para todos los públicos".

Según ha trasladado la promotora Last Tour, "la banda ha querido que este álbum guste, que no decepcione a nadie y que llegue lo más lejos posible". "Nosotros no hacemos música para unos pocos, o para unos cuantos, o para los que visten así o piensen asá; nosotros hacemos música para todo el mundo", han destacado en este sentido desde la banda.

Compuesto por Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi, probaron llamándose Roja y también Dragonfly, pero fue bajo el nombre de Sidonie cuando consiguieron hacerse un hueco en el panorama del rock nacional de los noventa.

Con su álbum debut, 'Sidonie', obtuvieron "reconocimiento inmediato", fichando por Bip Bip Records. "Desde entonces, son una de las formaciones más importantes y activas del panorama nacional en cuanto a actuaciones en directo se refiere", ha resaltado la promotora del evento.