Siete detenidos y 2,5 kilos de cocaína y 3 de hachís incautados en una operación antidroga en Bizkaia

Material incautado en una operación antidroga en Bizkaia - ERTZAINTZA

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido, en el marco de una operación antidroga, a seis hombres y una mujer acusados de sendos delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, a los que se ha intervenido, entre otros efectos, 2,5 kilos de cocaína, 3 kilos de hachís y 225.000 euros en efectivo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el dispositivo policial de detención lo ha realizado el SICTB (Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia) en diferentes localidades de Bizkaia.

La investigación de la Policía autonómica, iniciada en mayo de este año, se ha saldado con la detención de siete personas relacionadas entre sí por su presunta participación en una actividad organizada de tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales.

Diferentes informaciones recibidas pusieron a los investigadores tras la pista, por lo que agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB) iniciaron en mayo de este año una investigación denominada "Banatzailea".

COCAÍNA

Las distintas actuaciones policiales desarrolladas han permitido acreditar de forma clara la existencia de una actividad continuada dedicada a la adquisición, preparación, distribución y venta de droga, principalmente cocaína.

La fase final de la investigación se ha saldado con varias entradas y registros practicados en distintos municipios de Bizkaia, en los que se han intervenido sustancias estupefacientes, importantes cantidades de dinero en efectivo y distintos efectos relacionados con la preparación y distribución de la droga.

A las siete personas detenidas, seis hombres y una mujer, se les atribuyen sendos presuntos delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes, habiéndose puesto el resultado de las actuaciones en conocimiento de la autoridad judicial.

Asimismo, la investigación se extiende a la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, relacionado con el destino y la incorporación al circuito económico de los beneficios presuntamente obtenidos mediante la actividad de tráfico de drogas.

DROGAS, JOYAS Y DINERO

A las detenciones se suma la incautación de aproximadamente 2,5 kilogramos de cocaína, con más de 400 dosis de 1 gramo preparadas para su distribución; unos 200 gramos de cristal; 3 kilogramos de polen de hachís; pastillas Nexus; polvo de color rosa; balanzas, máquinas de envasado, envoltorios y otros útiles propios de la preparación, fraccionamiento, acondicionamiento y distribución de sustancias estupefacientes; relojes de lujo y diferentes joyas; y unos 225.000 euros en efectivo.

Las personas detenidas, de entre 36 y 56 años, presentan antecedentes policiales: un hombre de 56 años cuenta con una investigación anterior; un hombre de 51 años cuenta con una detención y una investigación anterior; y un hombre de 43 y otro de 40 cuentan cada uno con una detención y tres investigaciones anteriores.

Para el resto de detenidos, dos hombres, de 40 y 44 años, y una mujer de 36, esta sería su primera detención con la Ertzaintza. Una vez finalizadas las diligencias policiales, las personas detenidas fueron puestas a disposición judicial.