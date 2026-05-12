Silvia Alonso, Álex González y Maxi Iglesias ruedan en Gipuzkoa la comedia 'Si te he visto no me acuerdo' - DAVID HERRANZ

SAN SEBASTIÁN 12 May. (EUROPA PRESS) -

Silvia Alonso, Álex González y Maxi Iglesias ruedan desde hace algunas semanas en Gipuzkoa 'Si te he visto no me acuerdo', una comedia romántica "gamberra y sin filtros" que se ríe del romanticismo y que llegará a los cines la próxima temporada.

Dirigida por Mar Olid (Sin Cobertura, Al otro barrio) y escrita por Èric Navarro (Loco por ella, Mamá o papá, Barcelona nit d'estiu), Pol Cortecans (Sé quién eres, Todos mienten) y Natalia Durán (Loco por ella, Buscando el norte), la película propone "una mirada irreverente" al género.

La película está protagonizada por Silvia Alonso (Bea), Álex González (Julen) y Maxi Iglesias (Edu), que encabezan esta historia de amor, engaños y decisiones imposibles. Completan el reparto Aitziber Garmendia, Maribel Salas y César Saratxu, dando vida a una peculiar y muy "ñoñostiarra" familia, con la colaboración especial de Pepe Viyuela.

Tal y como han detallado desde la productora, 'Si te he visto no me acuerdo' juega con los tópicos clásicos del género -amores imposibles, malentendidos, giros inesperados- para "darles la vuelta con, descaro, ironía y mucho humor, proponiendo una mirada contemporánea sobre el amor, la identidad y las decisiones que marcan quiénes somos".

Con referentes como 'Pretty Woman', 'La boda de mi mejor amigo' o 'Algo pasa con Mary', y ecos de 'Ocho apellidos vascos', la película combina además tramas clásicas de timadores y ladrones con la comedia universal y el carácter único euskaldun.

La película cuenta como Bea despierta amnésica en un hospital y descubre que está prometida con Julen, un "atractivo y atento" multimillonario. Ella intenta adaptarse a su nueva vida y aceptar su inminente boda pero hay algo que no encaja porque no recuerda haber estado enamorada de él. Todo cambia cuando irrumpe Edu, "un guaperas cínico, pero dulce", que le revela que ella es una estafadora. Ahora debe elegir entre el lujo o volver a su vida delictiva.

Producida por Filmax, Bixagu Entertainment y Pompón AIE, la película, que cuenta con la participación de Movistar Plus+, RTVE y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), se rueda en enclaves de San Sebastián y sus alrededores.

La película cuenta con el director de fotografía Txarli Arguiñano, el director de arte Mikel Serrano, la figurinista Leire Orella y las responsables de maquillaje y peluquería Ione Gabarain y Lola López, entre otros.