La cantante y compositora catalana Sílvia Pérez Cruz recalará los días 8 y 9 de mayo en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, dentro de la gira que ofrecerá en 2026, para compartir nuevas canciones originales.

Además, la decimosexta edición del festival Musikagela Weekend tendrá lugar el 31 de enero en el centro cultural de Intxaurrondo y contará con las actuaciones de los gallegos Zalomon Grass, junto a los grupos donostiarras Thee Eliam, Krifis y La Sombra Del Flaco, que ensayan en Musikagela.

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el martes, 9 de diciembre, a las 11.30 horas, en la web www.donostiakultura/sarrerak y en las taquillas de los teatros Victoria Eugenia y Principal.