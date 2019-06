Sindicatos de la enseñanza concertada no descartan la mediación, pero no ve "condiciones" para ello

Actualizado 10/06/2019 13:54:08 CET

Acusan al Departamento de Educación de "eludir su responsabilidad" ante el conflicto en el sector

VITORIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza privada concertada de iniciativa social no descartan la posibilidad de recurrir a la intermediación para resolver el conflicto laboral que afecta al sector, aunque han considerado que en la actualidad "no se dan las condiciones" para esta fórmula de interlocución, al considerar que el Gobierno Vasco pretende recurrir a esta vía para "eludir su responsabilidad".

Representantes de ELA, Steilas, LAB, CCOO y UGT han comparecido este lunes ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco para exponer, a petición de EH Bildu, la situación en la que se encuentra el largo conflicto laboral en la enseñanza concertada de iniciativa social, cuyo convenio lleva diez años caducado.

La comparecencia de este lunes apenas ha deparado novedades respecto a la que estos sindicatos realizaron ante esta misma comisión parlamentaria el pasado 18 de febrero, lo que evidencia la situación de bloqueo de este conflicto, que se ha saldado con recurrentes convocatorias de huelgas en los últimos meses.

La representante de ELA Miren Zubizarreta, que ha actuado como portavoz de los sindicatos comparecientes, ha recordado que las principales demandas de los trabajadores pasan por la firma de un nuevo convenio que sustituya al que caducó en 2009, así como por la reversión de los "recortes" que se han venido aplicado en los últimos años por parte de la patronal.

"GARANTÍAS" DE RECOLOCACIÓN

De esa forma, ha subrayado la necesidad de avanzar hacia la recuperación de la capacidad adquisitiva de los docentes, que según ha afirmado, se ha visto reducida en un 13,4% en los últimos años. Asimismo, ha insistido en reclamar "garantías" para la recolocación de los profesores que puedan perder su puesto de trabajo como consecuencia de la disminución de la natalidad.

Los sindicatos han lamentado que pese a la posibilidad de "avances" en estas materias que apreciaron en un primer momento por parte de la patronal y del Departamento de Educación, con posterioridad se produjo un "retroceso" en la disposición de ambas partes de atender a las reivindicaciones de los sindicatos

De hecho, han acusado a la patronal Kristau Eskola de actuar de forma "irresponsable" y de haber llevado al "fracaso" todas las posibilidades de lograr una solución al conflicto, al responder con "un no rotundo" a las propuestas "asumibles" que le trasladaron los sindicatos.

ELA, ELA, Steilas, LAB, CCOO y UGT consideran, además, que la patronal pretende utilizar este conflicto para "restringir" la capacidad de negociación colectiva.

"LAVARSE LAS MANOS"

En el caso del Gobierno Vasco, le han reprochado que trate de "lavarse las manos" ante un conflicto en el que también debería asumir su "responsabilidad", puesto que los centros privados concertados se financian con fondos públicos.

"Ni la patronal ni el Departamento de Educación asumen su responsabilidad", han lamentado. Los sindicatos también se han referido a la oferta del Gobierno Vasco para canalizar la resolución de este problema al servicio de intermediación del Departamento de Trabajo del Ejecutivo autonómico.

Zubizarreta ha explicado que los sindicatos "no descartan" esa posibilidad, aunque ha precisado que en la actualidad "no se dan las condiciones" para esa intermediación. Esto, según ha dicho, se debe a que el problema no consiste en que las partes "no se entienden" entre sí, sino a que quienes tienen la capacidad y el poder de adoptar decisiones --en referencia a la patronal y al Departamento de Educación-- no ofrecen la "respuesta" necesaria para resolver la situación.

De hecho, ha asegurado que los "incesantes" llamamientos del Departamento de Educación a recurrir a la intermediación responden a un intento de "eludir su responsabilidad".

Desde los sindicatos también se ha rechazado que las numerosas huelgas que se han celebrado en la enseñanza concertada de iniciativa social hayan dejado "desatendidos" a los estudiantes de esta red o que estos alumnos hayan estado "peor preparados" que las de otras redes educativas.

Asimismo, ha reclamado que se establezcan criterios "objetivos" para la contratación en la enseñanza concertada, al considerar que resulta "inadmisible" que en centros financiados con fondos públicos, los nombramientos y despidos se hagan "a dedo".