Sindicatos exigen en Bilbao a patronal y Gobierno que apliquen "de verdad" la ley de prevención laboral

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

LAB, ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU se han concentrado este jueves en el centro de Bilbao para denunciar el "penúltimo" accidente laboral mortal, ocurrido el pasado sábado en la capital vizcaína y exigir a empresas y Gobierno Vasco que cumplan "de verdad" con las medidas de seguridad y de inspección que contempla la ley de prevención.

Tras una pancarta donde podía leerse el lema "La precariedad mata. La patronal y las instituciones nos enferman y nos matan", delegados sindicales y trabajadores se han movilizado en la Plaza Circular, próxima al céntrico café bar donde, el pasado sábado, falleció un trabajador de 55 años, autónomo y subcontratado, tras precipitarse desde una altura de 3 metros mientras limpiaba cristales.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Salud Laboral de LAB, Ibon Zubiela, ha recordado que, con este, son, al menos, 53 los trabajadores fallecidos en Euskadi y Navarra desde principios de año, de los cuales diez ocurrieron tras caídas desde altura.

Tal y como ha advertido, es "nuevamente un nuevo accidente laboral mortal perfectamente evitable" que, tras casi 30 años desde la publicación de la ley de prevención, "siguen ocurriendo y se siguen repitiendo, año tras año, sin que parezca que desde las empresas se pongan las medidas adecuadas".

Zubiela ha incidido en la condición de autónomo y sucontratado del trabajador fallecido, lo que evidencia, en su opinión, que "nuevamente no se da el necesario deber de coordinación de actividades empresariales que marcan la ley de prevención y el real decreto de coordinación de actividades para que este tipo de casos no se produzcan".

Para Zubiela, "ni se dan la información, la formación, la concienciación ni tampoco la inspección por parte de los poderes públicos de cara a reducir este tipo de accidentes laborales".

A su juicio, en la agenda de Imanol Pradales desde que llegó a Lehendakaritza, "los accidentes de trabajo parecen no existir y la seguridad y la salud en el trabajo no parece que sean una prioridad", ha lamentado.

Desde su perspectiva, "ha llegado el momento de ponerles encima de la mesa tanto a los partidos que gobiernan como a las administraciones públicas, con respecto a los accidentes de trabajo, que los trabajadores y trabajadoras trabajan para vivir, no para perder la salud o la vida en el intento".

Igualmente, el representante de LAB ha exigido a la patronal que "ponga medidas para frenar esta sangría".

En este punto ha añadido que, "partiendo de que el 100% de la seguridad no se puede dar, la parte no accidental, el componente de azar en los accidentes sería un porcentaje muy pequeño, casi residual, si se pusieran las medidas de seguridad necesarias".

Al final, ha trasladado, "se les llama accidentes pero realmente son muertes evitables, eso es lo que son, porque si hay alguien que está trabajando en altura, si se pone un cierre perimetral, un andamio, una cesta o una red de seguridad para hacer ese trabajo y asegurar una línea de vida, el accidente se puede llegar a producir pero, seguramente, no con estas trágicas consecuencias".

QUÉ NO PASARÁ

Tras asegurar que habría que "preguntarse si con medidas suficientes se llegarían a producir estos accidentes", Zubiela ha incidido en la necesidad de contar con la figura del coordinador o del recurso preventivo "que tendría que controlar que esto se haga bien pero que no se está haciendo ni cumpliendo".

Finalmente se ha preguntado que, "si esto pasa en el centro de Bilbao, qué no pasará donde los sindicatos no tenemos representación, no hay delegados ni delegadas u ocurre en un pabellón a las afueras por donde nadie pasa". "Esta es la realidad de la siniestralidad laboral en este país a casi 30 años de la publicación de la ley de prevención", ha concluido.