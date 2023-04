Sindicatos realizan un pitada ante Salud para denunciar la "grave" situación en Osakidetza y pedir que negocie

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT han realizado este jueves una concentración ruidosa frente a la Delegación Territorial de Sanidad de Bilbao para denunciar la "grave situación" que atraviesa Osakidetza, con PACs abiertos durante el periodo vacacional "sin personal médico" en los tres territorios.

La protesta se ha llevado a cabo a partir de las once y media de la mañana ante la Delegacion Territorial de Sanidad de Bizkaia en Bilbao y ha consistido en una concentración con una pitada, encabezada por la pancarta "No al desmantelamiento de la sanidad pública".

En el transcurso de la protesta, la portavoz de Satse, Amaia Mayor, ha recordado que tienen convocados dos días de huelga para el mes de mayo en Osakidetza y ha advertido de que se van a seguir movilizando mientras "no se respeten los derechos del personal de Osakidetza y no se desbloquee la negociación colectiva que es inexistente",

Con esta movilización, han exigido soluciones "inmediatas" al Departamento de Salud, en un momento en el que, según han insistido, la Mesa Sectorial sigue "absolutamente bloqueada".

Según han apuntado, el pasado 3 de abril registraron una petición formal solicitando a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que acuda a la próxima reunión de la Mesa Sectorial y dé respuesta tanto a los planteamientos que le hicieron en la reunión celebrada el pasado 7 de diciembre como a las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de dos jornadas de huelga en el mes de mayo.

Los sindicatos han denunciado que, a día de hoy, "no han recibido respuesta alguna a su solicitud". "Entretanto, es cada vez más evidente la gravedad de la situación que atraviesa Osakidetza, especialmente en la Atención Primaria. Como es evidente también que Osakidetza no tiene más plan que seguir recortando y exprimiendo a la plantilla. No

hay planteamiento alguno para mejorar las condiciones laborales del colectivo; no hay ningún plan para retener a los profesionales y atraer a otros", han criticado.

En concreto, han asegurado que existe "un maltrato sistemático" a la plantilla y ello, "sin lugar a dudas, porque el mantra de la falta de

profesionales se ha convertido en la excusa perfecta para que Osakidetza ponga en marcha medidas que, en otras circunstancias, serían muy difíciles de justificar".

A su juicio, un buen ejemplo de todo ello es lo sucedido en muchos PACs de los tres territorios durante los días festivos de Semana Santa, en los que han permanecido abiertos sin personal médico.

Según han explicado, la "gravedad" de la situación, la "falta de negociación", el "bloqueo" de la Mesa Sectorial y la "ausencia" de soluciones por parte del Departamento de Salud, han llevado a los sindicatos de la Mesa Sectorial a convocar dos jornadas de huelga para los días 18 y 19 de mayo.

"Pasados 15 días desde que se hizo pública la convocatoria, cabe denunciar que Osakidetza no ha movido un dedo. Los problemas de nuestra sanidad pública son estructurales y anteriores a la pandemia y requieren de soluciones inmediatas y de calado. Exigimos a Osakidetza y al

Departamento de Salud voluntad política para, más allá de la propaganda, convertir la sanidad pública en una verdadera prioridad", han concluido.