SME convoca huelga indefinida de una semana al mes desde el 16 de febrero hasta junio por un Estatuto propio

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado una huelga indefinida de una semana al mes desde el 16 de febrero hasta junio en el colectivo de médicos y facultativos vascos para reclamar al ministerio de Sanidad un Estatuto marco propio.

Fuentes del SME han señalado a Europa que forman parte del comité de huelga y que, por lo tanto, también son convocantes de estas nuevas movilizaciones previstas en todo el Estado español.

Las mismas fuentes han manifestado que no ha habido "ningún contacto" con el Ministerio y, por tanto, "ningún avance". En este sentido, el SME ha afirmado que se han visto "obligados a seguir convocando paros y movilizaciones para lograr que esos contactos y avances se produzcan".

Las últimas huelgas se desarrollaron el 14 y 15 de enero y en Euskadi están convocados a estas movilizaciones 9.000 docentes y facultativos. Previamente, habían scuendado paros del 9 al 12 de diciembre.

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han anunciado este miércoles la convocatoria de esta "huelga nacional indefinida"

Según han detallado este jueves en un comunicado, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, en lo que han calificado como una "primera etapa" de movilizaciones conjuntas que buscan lograr un Estatuto que recoja las particularidades del colectivo médico y facultativo.

Como inicio de estas protestas, los sindicatos han anunciado una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid. A ella están llamados los profesionales de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de visibilizar su rechazo a la norma ministerial y demandar una regulación apropiada para sus "especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

Los sindicatos del Comité de Huelga han reiterado que mantienen "su mano tendida al diálogo", con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan "avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

Sin embargo, han precisado que sus reivindicaciones afectan tanto al Ministerio de Sanidad como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las consejerías de salud autonómicas, por lo que han reclamado que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud "sostenible, eficiente y de calidad" para profesionales y pacientes.