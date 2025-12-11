La Sociedad Coral de Bilbao protagoniza la Matinée de Miramon de Euskadiko Orkestra del sábado

La Sociedad Coral de Bilbao - EUSKADIKO ORKESTRA

SAN SEBASTIÁN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Coral de Bilbao protagonizará este próximo sábado la quinta cita de la Temporada de las Matinées de Miramon, el ciclo de música de cámara de Euskadiko Orkestra. En este concierto, la Coral presenta una selección de la obra litúrgica y sacra del compositor vasco Valentín Zubiaurre.

Fundada en 1886, la Sociedad Coral de Bilbao atesora más de un siglo de historia en la difusión del canto coral. A lo largo de estos años ha contado con destacados directores y desde 2016 está bajo la batuta de Enrique Azurza. La institución agrupa tres coros -adultos, jóvenes y niños- y dirige además un centro de enseñanza musical y la red Eskolan Kantari, que articula coros escolares y sociales en los que participan más de mil personas.

Con más de cien voces en su formación principal, la Coral ha colaborado con la mayoría de orquestas españolas y con las principales agrupaciones internacionales. Además, ha prestado especial atención al repertorio vasco, e impulsa la recuperación de compositores locales. Su labor ha sido reconocida con distinciones como la Medalla de Oro en las Bellas Artes, la Medalla de Honor de la Real Academia de San Fernando y la Medalla de Oro de la Villa de Bilbao.

En este concierto, la Coral presenta una selección de la obra litúrgica y sacra del compositor vasco Valentín Zubiaurre, compuesta originalmente para la comunidad de monjas clarisas del Convento de San Antonio de Durango. Tras permanecer inéditas durante más de un siglo, estas partituras han sido recuperadas y editadas por proyectos recientes de investigación.

Desde Euskadiko Orkestra han detallado que el programa incluye misas, motetes, salves, himnos y cantos a la Virgen en latín, castellano y euskera, "combinando solemnidad litúrgica y expresividad romántica y el público podrá experimentar la riqueza de un legado musical olvidado".

Hay entradas a la venta en la web de Euskadiko Orkestra y en la taquilla del Auditorio Kursaal. También se podrán adquirir el mismo día del concierto, si hay disponibilidad de aforo, en la taquilla de la sede de la orquesta en Miramon (San Sebastián).