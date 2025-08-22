Solo la playa de Toña exhibe este viernes bandera roja en Bizkaia

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Solo una playa de Bizkaia, la de Toña, exhibe este viernes la bandera roja, que prohíbe el baño, mientras en el resto de arenales del territorio se permite el acceso al agua.

Según han informado desde la Cruz Roja, las playas de Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, San Antonio, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri han colocado la bandera verde, por lo que el baño es libre.

Mientras, se permite el baño, pero con precaución en La Arena, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil, Bakio, Aritzatxu y Laida, todas ellas con bandera amarilla.

Pasadas las 11.30 horas, la temperatura media del agua era de 22 grados y la ambiental de 19. La pleamar está prevista para las 16.23 horas, mientras la bajamar llegará a las 21.46 horas.