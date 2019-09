Sortu responde a Loza que lo que "atenta a la convivencia" es que no se hayan "solucionado" la situación de los presos

Actualizado 20/08/2019 13:55:22 CET

Cree que las declaraciones del delegado del gobierno "aventuran una marcha atrás en el cambio de rumbo de la política penitenciaria"

VITORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sortu ha criticado este martes las "insensatas" y "preocupantes" declaraciones del delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, que

"aventuran una marcha atrás en el cambio de rumbo de la política penitenciaria" y ha defendido que "lo que atenta contra la convivencia" es que "8 años después del cese definitivo de la lucha armada, todavía se tengan que exhibir fotos o hacer recibimientos por no haber solucionado las consecuencias (presos) del conflicto".

En un comunicado, la formación abertzale ha hecho referencia a la entrevista del delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, publicada este pasado fin de semana, en la que afirmaba que "hay opción de que a medio plazo rebrote el terrorismo, vistos los últimos 'ongi etorris' a presos de ETA excarcelados".

Para Sortu, "la estrategia de la provocación de la España profunda se ha reactivado como todos los veranos" con "la guerra mediática y judicial a las fotos de los presos" y la "polémica" de los 'ongi etorris'.

Tras criticar la retirada por parte de la Ertzaintza de fotos de presos de ETA en una txosna, Sortu ha destacado que esta actuación policial "obedeció a la orden de Alejandro Abascal, juez

de guardia en la Audiencia Nacional (AN), bajo el argumento de que mostrar fotos de presos vascos puede ser constitutivo de un delito de 'humillación a las víctimas'".

En este sentido, ha criticado que el juez "en funciones de guardia" atendiera la petición de la asociación Dignidad y Justicia "pese a que varias sentencias de la propia AN ya han considerado que exhibir las fotos de los presos no es delito ni de apología ni de humillación a las victimas, sino que puede ser una forma de reivindicar los derechos de los encarcelados o de realizar una crítica política al alejamiento y la dispersión".

No obstante, ha subrayado que "lo más preocupante de esta clásica serpiente de verano alentada por los sectores inmovilistas y contrarios a la paz y la convivencia" se haya producido tras las "insensatas"

declaraciones del delegado Gobierno Jesús Loza.

"Trasladando el odio de campo, insistía en ver odio en los recibimientos y liga estos a un posible 'rebrote del terrorismo' a medio plazo. El representante del gobierno en funciones parece querer avanzar futuras nefastas decisiones de sus partido", ha criticado.

Para Sortu, el delegado del gobierno socialista "se vale de los últimos recibimientos y de la insuflada polémica alentada por los medios de comunicación de la derecha o las más vengativas de las asociaciones de victimas contrarias a solución alguna, para apuntalar un relato de parte, amenazar y aventurar una marcha atrás en el cambio de rumbo de la política penitenciaria que aún no se ha iniciado".

Asimismo, ha denunciado que con sus declaraciones, Loza "pretende situar las posturas inmovilistas y una vuelta al pasado sobre las espaldas de la izquierda abertzale" y "ocultar todas las maniobras contrarias a la normalización política alentadas por su partido en el pasado, en el presente y, sin renunciar a su monopolio de la violencia en el futuro, augura escasas políticas de progreso o cambios de calado en la política penitenciaria".

En este sentido, se ha preguntado por qué "se alimenta artificial y

mediáticamente la cuestión de la humillación a las victimas", cuando "desde todos los ámbitos se reconoce la imposibilidad de responder a los actos de recibimiento de excarcelados por vía penal".

"¿Por qué se insiste en buscar nuevos caminos represivos, prohibitivos y punitivos?; ¿por qué se pretende legislar para el pasado y no para el futuro?; ¿por qué se amenaza tanto velada como públicamente?", ha cuestionado.

"ECHAR GASOLINA AL FUEGO"

Al respecto, ha defendido que "si el trifachito plantea la estrategia de la provocación" cree que "en nombre de la convivencia no se puede hacer seguidismo de su agenda y menos aún echar gasolina al fuego con irresponsables reflexiones sobre la vuelta de la violencia de ETA".

Sortu ha afirmado que la izquierda abertzale "siempre ha estado implicada en la búsqueda y consolidación de la paz, en la recuperación de la convivencia y en ir a la raíz de los problemas".

Al respecto, ha advertido que "lo que atenta contra la convivencia, no son ni las fotos ni los recibimientos de personas que han cumplido o están cumpliendo hasta el último de sus días, y aún más, por retorcimiento de la ley", sino que "8 años después del cese definitivo de la lucha armada, todavía se tengan que exhibir fotos o hacer recibimientos por no haber solucionado las consecuencias (presos) del conflicto". Por todo ello, cree que quienes "han negado o esquivado la solución integral no pueden ahora ser abanderados de la ética".