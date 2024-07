Steilas pide a Educación que gestione directamente el Consorcio Haurreskolak, en vez de nombrar nuevo gerente

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Steilas ha solicitado a la nueva consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa, que se lleven a cabo las modificaciones necesarias para que el Consorcio Haurreskolak para que sea gestionado directamente por el Departamento, en vez de nombrar nuevo gerente.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que ha conocido "con sorpresa" que la web del Gobierno Vasco publica la dimisión de la hasta ahora gerente del consorcio Haurreskolak sin que todavía tengan conocimiento los trabajadores.

Según ha indicado, durante el mandato del anterior consejero de Educación, Jokin Bildarratz, el Consorcio ha contado con dos gerentes y "ambas han dejado su cargo de un día para otro". La última de ellas, ha añadido, "ha trabajado casi tres cursos como gerente y se ha ido sin terminar muchas tareas".

Entre ellas, ha citado que no se ha culminado "la negociación real" del nuevo convenio laboral del Consorcio Haurreskolak, no se ha desarrollado "el aplicativo informático de sustituciones telemáticas" y no se han finalizado "los procesos de estabilización del personal de gestión ni el concurso de traslados de educadores de 2024".

"Este no es el modelo público que defiende el sindicato Steilas", ha subrayado, reiterando su apuesta por "tumbar el modelo gerencial". Por lo tanto, ha solicitado a la nueva consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que "no nombre un nuevo gerente e introduzca las modificaciones necesarias en el artículo 8 del convenio laboral" para introducir la gestión directa del Consorcio Haurreskolak por parte del propio Departamento de Educación.

"Sólo así tendrá el reconocimiento necesario en la Comunidad Autónoma Vasca el Consorcio Haurreskolak, primer ciclo de Educación Infantil pública", ha concluido.