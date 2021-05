Suben los contagios a 461, aunque continúa bajando la tasa de incidencia y Salud prevé mantener la tendencia

Sagardui advierte de la "incertidumbre" del efecto del fin del estado de alarma y pide "prudencia" a los ciudadanos

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado este pasado lunes 461 nuevos casos de covid-19, lo que supone un centenar más que el día anterior, si bien la tasa de incidencia acumulada continúa su tendencia a la baja y se sitúa en 402,51, 14 puntos menos. Salud prevé que la evolución "positiva" se mantenga en próximos días, aunque con la "incertidumbre" del efecto del fin del estado de alarma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que se está produciendo un descenso de incidencia "sostenido" en las últimas semanas, que se ha acentuado desde el 2 de mayo y que debe ser "motivo de ánimo" para seguir cumpliendo con las medidas preventivas y, de este modo, seguir reduciendo la incidencia a "valores más adecuados".

Sagardui ha señalado que se prevé que la evolución siga siendo "positiva" en los próximos días, pero "queda la incertidumbre" de no saber si el fin del estado alarma y el aumento de interacciones sociales y la movilidad pueden tener "efectos negativos antes de que el descenso consiga los valores perseguidos". Por todo ello, ha apelado a "la prudencia" de la ciudadanía, a la que ha emplazado a no comportarse como si la pandemia "no existiera".

En los hospitales, los nuevos ingresos en planta han aumentado a 70, más del doble que el domingo, pero los pacientes en UCI han bajado a 158, frente a los 169 del día anterior.

(Habrá ampliación)