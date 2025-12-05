Subida de temperaturas, con nubes y claros este sábado en Euskadi

Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi subida de las temperaturas y tiempo más tranquilo. Se verán nubes y claros, y en general se mantendrá sin lluvias, aunque por la mañana todavía se puede escapar alguna gota cerca de la costa.

Predominará el viento del suroeste y las temperaturas máximas serán más suaves, sobre todo en la vertiente cantábrica, con máximas de 18 grados en Bilbao, 17 en San Sebastián y 16 en Vitoria.