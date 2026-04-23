Calcinados dos camiones y afectados cinco pabellones por el incendio en una empresa de Vitoria

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos camiones han resultado calcinados tras un incendio registrado en el pabellón de una empresa de transportes en un polígono de Vitoria, que ha causado daños en cinco pabellones y en el que no se ha registrado ninguna persona herida, según han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El fuego se produjo sobre las once y media de la noche de este pasado miércoles en el polígono empresarial de Barratxi, en concreto en una nave de una empresa de transportes. Debido al incendio, dos camiones ha resultado calcinados.

Además, según han explicado desde Seguridad, cuatro pabellones han sufrido daños y un quinto ha resultado afectado en menor medida. Ninguna persona ha resultado herida.