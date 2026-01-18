Sumar defiende a Yolanda Díaz como su "mejor activo" y critica lo que se diga "fuera del espacio de confianza estatal"

Archivo - Lander Martínez - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Congreso de Sumar Lander Martínez ha insistido en la "necesidad de crear espacios unitarios y de que haya una sola papeleta en cada nivel institucional" de cara a unas futuras elecciones y cree que fuera del "espacio de confianza que existe a nivel estatal" lo que se diga "no corresponde". Además, ha defendido que Yolanda Díaz "es el mejor activo" que tiene la formación.

Martínez ha realizado estas declaraciones en Bilbao a preguntas de los medios de comunicación respecto de las palabras del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien expresó que "hay que ir mucho más allá de lo que actualmente representa Sumar para conformar un bloque de izquierda alternativa que sea relevante en el próximo ciclo electoral".

El diputado ha defendido que "a nivel estatal existe un espacio de confianza" y que lo que "corresponde" es "trabajar por profundizar en esos espacios de confianza, que nos van a permitir presentarnos de la mejor manera posible a los próximos procesos electorales". "Lo que se diga fuera de eso creo que no corresponde", ha apuntado.

Preguntado por si ese espacio de confianza debería estar liderado por la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, ha defendido que "es evidente que Yolanda Díaz sigue siendo el mejor activo" que tiene Sumar y, pese a que "hay cosas que entran dentro de su espacio de decisión", ha insistido en que su "apuesta siempre ha sido" ella.

"Al margen de esto, los partidos políticos tienen un trabajo que tienen que hacer, el de seguir construyendo espacios de confianza", ha admitido, para añadir que "los partidos políticos también tienen que profundizar esas relaciones, y hay que ponerle mucho mimo y cariño a este tipo de procesos que vamos generando".