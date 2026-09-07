Sumar Mugimendua confía en presentar "pronto" un "frente amplio vasco" para que Euskadi "deje de necesitar al PNV"

Dirigentes de Sumar Mugimendua - SUMAR MUGIMENDUA

BILBAO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar Mugimendua confía en presentar "pronto" un "frente amplio vasco", en el que está "trabajando", para que Euskadi "deje de necesitar al PNV al imaginar su futuro". Además, ha exigido al Lehendakari, Imanol Pradales, una política vasca de acogida "seria, dimensionada y estable" y que la solidaridad se traduzca "en plazas y presupuesto".

La formación de izquierda ha abierto este lunes en Bilbao el nuevo curso político con una rueda de prensa en la que han participado el secretario político de la formación, Sergitz Moreno, y la secretaria de Organización, Edurne García.

Durante su intervención los dirigentes de Sumar en Euskadi han reivindicado la construcción de "una alternativa de izquierdas al actual modelo político vasco".

"No queremos ser la izquierda que necesita el PNV. Queremos construir la mayoría que haga que Euskadi deje de necesitar al PNV para imaginar su futuro", ha afirmado Edurne García.

Además, ha añadido que "frente a un PSE que ha asumido el papel de sostener al PNV y un EH Bildu que parece empeñado en demostrar que podría sostenerlo mejor", Sumar Mugimendua no ha venido a "competir por quién acompaña al PNV en el poder".

La secretaria de Organización ha defendido "avanzar en la construcción de un frente amplio vasco" y ha advertido de que "la unidad en frío, negociada a dos meses de las elecciones y sin vida en los barrios, no ilusiona a nadie".

"La ciudadanía no nos debe entusiasmo por habernos puesto de acuerdo. Somos nosotras quienes tenemos que darle motivos para confiar", ha afirmado.

Edurne García ha asegurado que la formación confía en "poder presentar pronto el frente amplio vasco" en el que se está "trabajando", una fuerza "con raíces en Bilbao, Ezkerraldea, Gasteiz y Donostia" con el objetivo no de "cambiar únicamente quién ocupa el Gobierno" sino para "cambiar de parte de quién se gobierna".

CEUTA

Por su parte, el secretario político de Sumar Mugimendua ha reclamado "una respuesta basada en los derechos humanos" ante la situación que atraviesa Ceuta, y ha deseado que "ningún ser humano se convierte en una amenaza por cruzar una frontera".

"Al PP y a Vox les decimos que defender a Ceuta no consiste en competir por ver quién es más cruel con quienes llegan. No se protege a la población de Ceuta señalando a un chaval que ha cruzado el mar. Se la protege poniendo recursos, descargando sus servicios públicos y haciendo que el conjunto del Estado asuma su responsabilidad", ha dicho Sergitz Moreno.

Además, ha reclamado al Lehendakari, Imanol Pradales, que lidere, junto a las diputaciones forales, "una política vasca de acogida seria, dimensionada y estable". "El Gobierno Vasco no puede limitarse a decir que Euskadi es solidaria y añadir inmediatamente un 'pero'. Desde Sumar Mugimendua queremos que la solidaridad se traduzca en plazas, profesionales y presupuesto", ha reclamado.

CUIDADOS

El secretario político de Sumar Mugimendua también se ha referido a la política de Cuidados. En concreto, ha aludido a las recientes informaciones que aseguran que tres grupos empresariales gestionan 33 de los 44 recursos asistenciales de Azpiegiturak, lo que supone siete de cada diez plazas, así como que "que facturaron 503 millones de euros entre 2012 y 2025, de los que 407,8 millones corresponden al periodo en el que Imanol Pradales presidió la sociedad pública".

"Esto exige explicaciones. Y exige revisar un modelo que durante años ha permitido que una parte esencial del Estado del bienestar se gestione en un ecosistema demasiado próximo al partido que gobierna", ha denunciado.

Sumar Mugimendua ha registrado seis preguntas en el Parlamento Vasco sobre "conflictos de interés y puertas giratorias, los efectos de esta concentración y si el Gobierno Vasco está dispuesto a recuperar gestión pública directa".

"Esta discusión no va solo de contratos. Va de quién manda sobre lo que es de todos. Cuando el dinero es público, el interés también tiene que serlo. Lo común no puede convertirse en una red de favores, intermediarios y negocios privados. Tiene que servir al bien común", ha defendido.

Sergitz Moreno ha advertido de que una residencia "no es una oportunidad de negocio" sino "el lugar donde alguien va a vivir sus últimos años". "Una cuidadora no es un coste que haya que recortar y una persona mayor no es una cuenta de resultados", ha concluido.