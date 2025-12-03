Supervivientes de violencia machista piden que el Ararteko investigue la retirada de custodias con "falsos" argumentos

Estos colectivos han comparecido ante la Comisión de Igualdad - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Bizitu y Guerreras, que agrupan a víctimas supervivientes de la violencia machista, han reclamado en el Parlamento Vasco que el Ararteko investigue "la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental" para la retirada de la custodia de hijos e hijas a mujeres, así como la concesión de custodias a padres agresores.

Estos colectivos han comparecido este miércoles ante la Comisión de Igualdad del Parlamento Vasco, en la que han reclamado que las instituciones "asuman su responsabilidad y se aseguren de que se pongan en práctica y se mejoren" las normativas destinadas a combatir la violencia machista y a proteger a sus víctimas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación posterior a su intervención en esta comisión, Bizitu y Guerreras han denunciado que "son muchas las carencias y malas prácticas" que padecen quienes han sufrido esta forma de maltrato.

Entre otros problemas, han citado los puntos de encuentro familiar inseguros; el hecho de que la acreditación como víctimas "dependa de quien te atienda"; las custodias y visitas otorgadas a agresores; los meses de espera para recibir atención psicológica; o los espacios "inadecuados" en los tribunales de justicia.

Todo ello --han afirmado-- se enmarca en un contexto de "violencia institucional" hacia las víctimas de la violencia machista. Según ha afirmado, parte del problema es el de "las denuncias cruzadas entre víctima y agresor que terminan haciendo culpable a la víctima, llegando incluso en los casos más extremos a condena de cárcel".

VIOLENCIA VICARIA

Además, han criticado las retiradas de custodia de menores a madres "por aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, aunque éste esté prohibido", así como la aplicación de custodia compartida "impuesta a pesar de denuncias existentes por violencia de género" y "sin escuchar ni atender a los y las menores, pudiendo generar casos de violencia vicaria".

También han puesto de manifiesto la "falta de formación adecuada" en los agentes que atienden a las víctimas: policías, servicios sociales, judicatura, abogacía, turno de oficio.

"MIRANDO A OTRO LADO"

Ante esta situación, han advertido de que "es urgente que las instituciones asuman su responsabilidad, garanticen medidas efectivas, y dejen de tolerar con su pasividad una violencia que debería ser intolerable". "Hay alguien que está permitiendo que esto ocurra; hay alguien que está mirando para otro lado; hay alguien que no está cumpliendo con sus funciones", han denunciado.

Por todo ello, han reclamado un informe "detallado" sobre la formación impartida sobre violencia machista en las diferentes instituciones y sobre los recursos implicados.

Además, han solicitado que el Ararteko o "la entidad más conveniente" analice la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental y las custodias "que se dan agresores". A su vez, han pedido que se cree un canal a través del que se puedan trasladar "denuncias sobre violencia institucional".

Otra de las propuestas es que la Comisión de Justicia del Parlamento Vasco investigue "qué está pasando con las denuncias cruzadas" que se utilizan "como una forma de ejercer violencia contra las mujeres".

"Queremos que se asuma que a pesar de que tenemos una buena normativa sobre violencia machista, no se está cumpliendo", han explicado.