Suspenden el servicio de alquiler de préstamo de bicicletas Bilbaobizi durante la Semana Grande

Archivo - Aparcamiento de bicicletas de BilbaoBizi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao suspenderá el servicio de alquiler de préstamo de bicicletas Bilbaobizi, con motivo de Aste Nagusia, del sábado, día 16, al domingo, 24 de agosto, ambos incluidos. El servicio se reanudará a las 6.00 horas del lunes, 25 de agosto.

Además, permanecerán inoperativas las estaciones de préstamo de San Nicolás (hasta el 1 de septiembre), Arriaga (del 14 al 25 de agosto) y Ayuntamiento (del 14 al 25 de agosto).

Según ha informado el consistorio, también se retirarán los aparcabicis de: Plaza Arriaga, junto al puente (5 arcos), y Plaza Circular, frente a Oficina Turismo (3 arcos). La oficina de atención a la persona usuaria ubicada en el edificio San Agustín permanecerá abierta en su horario habitual.