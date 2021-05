Tapia dice que la reapertura de Corrugados "no está perdida" y "está la voluntad de la empresa, Diputación y Gobierno"

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha afirmado que el proyecto para la reapertura de la planta de Corrugados en Azpeitia "aún no está perdido" y, según ha indicado, "en este momento la voluntad de la empresa está ahí, la voluntad de la Diputación está y la voluntad del Gobierno Vasco está". Por ello, ha afirmado que, "si el Ayuntamiento quiere, estamos dispuestos" a reunirse para analizar esta posibilidad.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera ha subrayado, tras las diferencias expresadas en relación a este proyecto por su Departamento y el Ayuntamiento de Azpeitia, que no se trata de "una lucha" entre instituciones o partidos, sino de tener "un proyecto real encima de la mesa que todavía, además, la propia empresa no da por totalmente cerrado".

"Todavía es posible tenerlo como una realidad en Azpeitia, y lo que toca es responder a esa empresa, hablar con esa empresa y, desde luego, ser leales y honestos. Y, si es posible, es posible y, si se demuestra que no es posible, se demuestra que no es posible", ha planteado.

De este modo, ha insistido en que "no es una lucha entre administraciones, es una empresa respecto a las administraciones y nos solicitan nuestra ayuda" y, según ha manifestado, "es lo que tenemos que proporcionarle".

Preguntada si pediría al Ayuntamiento de Azpeitia que hable con el Grupo CL para retomar el proyecto, ha señalado que "por supuesto" lo haría porque las administraciones tienen "la obligación de facilitar, de analizar los proyectos en profundidad, de buscar dónde están las dificultades, de tener un diálogo sincero con esa u otra empresa, y analizar cómo tratar de sortearlas".

"En ocasiones será imposible sortearlas. Y en ocasiones habrá que buscar ese camino intermedio que venga bien a la empresa y, desde luego, cumpla con todos los requisitos de la administración. Esa es nuestra obligación", ha defendido.

"LA VOLUNTAD ESTÁ"

Tras indicar que el Ejecutivo vasco "siempre tiene voluntad de llevar a cabo todos los proyectos que sean posibles", ha señalado que "en este momento la voluntad de la empresa está ahí, la voluntad de la Diputación está y la voluntad del Gobierno Vasco está".

"Si el Ayuntamiento quiere, estamos dispuestos", ha insistido la consejera, que ha subrayado que el proyecto de Corrugados "aún no está perdido". "Lo dice la propia empresa y, desde luego, no va a ser por nosotros que no se lleve adelante", ha manifestado.