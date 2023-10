Tapia dice que la situación en Siemens Gamesa es "compleja" y la solución no se va a dar a "corto plazo"

La consejera traslada la disposición del Ejecutivo vasco a "colaborar" y reunirse con los trabajadores



BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha reconocido que la situación en Siemens Gamesa es "compleja" y la solución no se va a dar a "corto plazo". No obstante, ha mostrado la disposición del Ejecutivo vasco a "colaborar" y reunirse con los trabajadores.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación en la 'IV Jornada sobre finanzas sostenibles' que, organizada por Abanca y APD se desarrolla en Bilbao, Tapia se ha referido al anuncio de Siemens Energy de solicitar al Gobierno alemán el rescate de Gamesa.

Tras advertir de que las "dificultades" de la empresa filial "no son nuevas y se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo", la consejera ha resaltado que la relación con los máximos responsables de la entidad es "permanente y periódica". "Se nos viene dando cuenta de la situación, no solo económica y de resultados, sino de atención a los problemas que están teniendo tanto en la parte 'onshore' como 'offshore'", ha detallado.

En este contexto, la consejera ha mostrado la disposición del Ejecutivo de "trabajar y colaborar conjuntamente", pero ha advertido que la "responsabilidad máxima" en la actuación corresponde a la empresa, de cara a buscar una "solución".

Según ha detallado, el hecho de que Siemens Energy, empresa matriz, haya solicitado la habilitación de una serie de avales en Alemania, "ni mejora ni empeora la situación". "La situación es difícil y compleja, pero ellos son los que deben buscar una solución, algo de lo que son plenamente conscientes", ha argumentado.

A su juicio, la solución no se va a dar "a corto plazo" por lo que la incertidumbre está "sobre la mesa". No obstante, ha valorado que hay muchas personas tratando de buscar una salida y ha confiado en que la encuentren, cuestión que, pese a todo, "no tranquiliza".

POSIBLE REUNIÓN

Además, y tras mostrarse "dispuesta a hablar con los trabajadores", ha incidido en que a su Departamento no le consta que se haya solicitado ya un encuentro por parte de la parte social.

Tapia, que ha recordado que los fallos en las piezas de turbinas eólicas fabricadas por Gamesa "no acaban de ser solucionados", ha sostenido que existe "plena voluntad de cumplir los contratos que existen y buscar una solución".

"La compañía no se encuentra en una situación muy positiva sino muy delicada. Todo el sector eólico se encuentra en una posición compleja pero eso no es consuelo para los trabajadores", ha señalado en relación a la advertencia de estos de que todos los puestos de trabajo podrían estar en peligro.