Las tarjetas Mugi podrán venderse y recargarse en las oficinas de turismo de Irun y Hondarribia

La presidenta de la ATTG y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, la presidenta y la vicepresidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga y Estitxu Urtizberea - ATTG

SAN SEBASTIÁN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) ha alcanzado un acuerdo con Bidasoa Activa para que las oficinas de turismo de Irun y Hondarribia puedan vender la tarjeta Mugi anónima y realizar recargas en todo tipo de tarjetas Mugi.

Así lo ha anunciado este martes la presidenta de la ATTG y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, en una rueda de prensa celebrada en la oficina de turismo de Irun, en la que también han participado la presidenta y la vicepresidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga y Estitxu Urtizberea, respectivamente.

En ella ha explicado que, a partir del viernes, 10 de julio, será posible adquirir tarjetas Mugi anónimas y recargar todo tipo de tarjetas Mugi en las oficinas de turismo de la comarca, que se incorporan así a la red de oficinas turísticas que desde el pasado mes de marzo ofrecen este servicio.

Azahara Domínguez ha explicado que esta iniciativa forma parte de la estrategia que la Diputación está desarrollando para "avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado".

"Es especialmente importante que sigamos dando pasos para que las personas que llegan a Gipuzkoa generen riqueza en un mayor número de municipios, ya que eso se traduce en empleos, y para hacerlo, queremos que utilicen el transporte público, ya que así conseguimos que además de ser más sostenibles, se reduzcan las molestias y las presiones que ocasiona en nuestros pueblos el que se muevan en vehículo privado", ha afirmado.

La diputada ha recordado que la comarca del Bidasoa se ha consolidado como el segundo destino turístico de Gipuzkoa, superando en lo que va de año los 70.000 visitantes, y rozando las 180.000 entradas en 2025. En este sentido, ha recordado que este acuerdo da continuidad a las medidas puestas en marcha para repartir los flujos turísticos.

Por su parte, la presidenta de Bidasoa Activa, Nuria Alzaga, ha destacado que este convenio "es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones permite ofrecer respuestas útiles y concretas a las necesidades de la ciudadanía y de quienes nos visitan".

"Incorporar la venta y recarga de la tarjeta Mugi supone seguir mejorando ese servicio de acogida, facilitando que las personas puedan desplazarse desde el primer momento de una forma sencilla, cómoda y sostenible", ha aseverado.