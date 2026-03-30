La tasa de cáncer colorrectal se duplica a partir de los 70 años en relación al resto de población cribada en Euskadi

Ampliación del programa de cribado de cáncer de colon - OSAKIDETZA

VITORIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha registrado un incremento significativo en la detección de lesiones colorrectales como resultado de la ampliación del programa de cribado de cáncer de colon hasta los 74 años, que ha permitido identificar un número de lesiones colorrectales que duplica los resultados obtenidos entre la población de 50 a 69 años, ya que la tasa de lesiones premalignas detectadas ha sido de 23,1 por cada mil participantes y la tasa de detección de cáncer colorrectal de 2,4 por cada mil personas de entre 70 y 74 años.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha dado a conocer los datos obtenidos de esta ampliación con motivo el 'Día Mundial Contra el Cáncer de Colon', que se celebra el martes 31 de marzo, para destacar que Euskadi ha sido la primera comunidad autónoma del Estado en ampliar a los 74 años el programa de cribado de cáncer de colon y recto.

Durante el pasado año, Osakidetza invitó a realizar las pruebas a 39.739 personas, lo que subraya la "eficacia de la medida adoptada y su impacto directo en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de colon".

En este sentido, ha subrayado la gran colaboración ciudadana con la que ha contado la iniciativa de extensión del cribado a los 74 años, ya que la participación ha alcanzado el 77,1% de las personas invitadas, "una de las mayores del Estado y del conjunto de la Unión Europea", y una adherencia del 95% a las colonoscopias que se realizan posteriormente, en caso de que la prueba de cribado sea positiva.

El cribado se realiza de forma individual en el hogar, mediante la realización del test de sangre oculta en heces, que es una herramienta sencilla, accesible y altamente efectiva para detectar lesiones malignas y ayudar a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. La invitación se realiza vía SMS y la comunicación de los resultados a través de la carpeta de salud.

El 'kit' para la realización de la prueba se envía a los domicilios con cartas específicas diferenciadas por sexos, con el fin de animar a los hombres a su participación, ya que, a pesar de "tener casi el doble de probabilidad de tener una lesión colorrectal, participan en menor porcentaje que las mujeres".

El Departamento de Salud y Osakidetza han animado a todas las personas que reciban la invitación a participar activamente en el programa, recordando que "la detección temprana es clave" para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. Osakidetza refuerza así sus programas de cribado de cáncer en 2026, ampliando la cobertura y mejorando la detección precoz como parte del 'Plan Oncológico Integral' y el 'Pacto Vasco de Salud'.

REFERENTE EUROPEO

El Departamento de Salud y Osakidetza participan activamente en varias iniciativas europeas y estatales para mejorar la detección precoz del cáncer colorrectal y reducir las diferencias en el acceso a los programas de cribado.

A través del 'Programa de Cribado de Colon', Euskadi colabora como asesor en distintos comités y acciones conjuntas europeas, como 'ECIR' (dedicada a disminuir la inequidad en los cribados) y 'EUCANSCREEN (centrada en impulsar la implantación de programas de cribado y armonizar prácticas en toda Europa).

Estas iniciativas, promovidas por la Comisión Europea, buscan compartir conocimiento, evaluar nuevas tecnologías y fortalecer los programas de prevención del cáncer en los distintos países. Además, el 'Programa de Cribado de Colon' de Osakidetza participa en la 'Red de Programas de Cribado de Cáncer' a nivel estatal y en varios proyectos de investigación multicéntricos que tienen como objetivo seguir mejorando la calidad del cribado y el estudio del cáncer colorrectal.

En la actualidad, Osakidetza forma parte de cinco proyectos de investigación, tres de ellos europeos, centrados en el desarrollo de nuevos biomarcadores y en el seguimiento de las lesiones detectadas, tras las colonoscopias de cribado.

El Gobierno Vasco ha destacado que el modelo de cribado de cáncer colorrectal de Osakidetza "es un referente internacional", reconocido tanto dentro del Estado como en Europa. De hecho, ha sido destacado recientemente por la Comisión Europea como mejor práctica en políticas de prevención y detección del cáncer, según un informe elaborado por un grupo de expertos europeos.

Además, y como en otras iniciativas, Osakidetza colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para desarrollar actividades complementarias dirigidas a fomentar la participación en el cribado por parte de la ciudadanía. Así, acercan la información a la población, resuelven dudas y promueven hábitos saludables que contribuyan a reducir la incidencia del cáncer colorrectal.

Durante este mes de marzo están llevando a cabo actividades divulgativas en localidades como Durango y Amorebieta, en Bizkaia, y Oñati y Elgoibar, en Gipuzkoa. Entre ellas, se incluyen talleres gastronómicos, charlas informativas y acciones de sensibilización, orientadas a fomentar la participación y reforzar la importancia del cribado como herramienta preventiva.