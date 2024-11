BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao llevará teatro en euskera a otros países de Europa a través del proyecto DoSEL, que tiene como objetivo "promover, traducir y hacer circular dramaturgias escritas en lenguas minoritarias".

El teatro bilbaíno lleva trabajando desde hace un año en este proyecto europeo DoSEL (Drama of Smaller European Languages), que ahora se pone en marcha y se desarrollará hasta diciembre de 2026, confinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea.

Su principal objetivo es "promover, traducir y hacer circular dramaturgias escritas en lenguas minoritarias de Europa" y permitirá que el Teatro Arriaga y el euskera tengan "presencia internacional", han destacado sus responsables.

Fruto de la participación en este proyecto, una obra de producción propia del Teatro Arriaga en euskera será traducida a otra lengua minoritaria europea. Además, se representará en al menos dos de los países participantes en el proyecto, lo que, para el teatro bilbaíno, "supone un magnífico escaparate para nuestra lengua y una oportunidad para visualizar el trabajo de nuestros artistas y creadores en otros países".

En las próximas semanas se concretarán los detalles acerca de la producción en euskera que representará al Teatro Arriaga en este proyecto y de los países en los que se ofrecerán funciones.

TALLERES Y RESIDENCIAS

Por otro lado, dentro del proyecto DoSEL también se van a organizar distintas actividades, entre las que se incluyen varios talleres de traducción, residencias artísticas de dramaturgia, mesas redondas y charlas. También se celebrarán dos muestras internacionales, que tendrán lugar en Eslovenia y Malta.

Como parte de los resultados del proyecto, se publicarán un total de 24 textos teatrales, tanto en sus lenguas originales como traducidos a otros idiomas de los países participantes.

El Teatro Arriaga se ha involucrado "con gran entusiasmo" en este proyecto, que pretende fomentar la diversidad cultural de Europa a través del intercambio de experiencias y la colaboración con otros teatros que también trabajan en "lenguas cuya extensión territorial es reducida".

Así, participan en este proyecto, además del Arriaga, Presernovo gledalisce Kranj (Eslovenia), National Agency for the Performing Arts (Malta), Croatian National Theatre in Zagreb (Croacia), Foundation Estonian Theatre Agency (Estonia), National Theatre of Kosovo (Kosovo), Ivan Vazov National Theatre (Bulgaria) y Sala Beckett (Catalunya).