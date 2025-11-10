BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Barakaldo invertirá 1,4 millones en aire acondicionado, renovación de butacas y mejor funcionalidad del espacio, la "reforma más ambiciosa" desde su apertura en 1990. Los trabajos comenzarán en mayo del próximo año y se extenderán hasta otoño, han indicado desde el consistorio de la localidad.

Entre las actuaciones previstas para "mejorar la comodidad del público" destacan la instalación de un sistema de climatización, para "garantizar una temperatura estable y confortable durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas exteriores", con una inversión de 735.340.37 euros.

La presidenta del teatro, Rakel Olalla, ha defendido su instalación "para garantizar una estancia cómoda de los y las espectadoras durante su paso por el teatro", y ha recordado que Barakaldo Antzokia es uno de los 63 Refugios Climáticos recogidos en la ciudad.

Asimismo, se renovará por completo el patio de butacas. La magnitud de las obras en el sistema de climatización obligará a retirar las actuales butacas, en servicio durante 35 años, lo que permitirá sustituirlas por nuevos asientos más ergonómicos y confortables. Esta actuación conllevará también la intervención en el suelo de la sala, que será nivelado y cementado.

El proyecto incluye, además, la renovación del telón del escenario y otros elementos textiles, con el fin de mejorar tanto la estética como la funcionalidad del espacio escénico. El presupuesto adjudicado para estos trabajos de renovación asciende a 642.587,11 euros.

Está previsto que las obras comiencen en mayo de 2026 y se extiendan hasta el otoño del mismo año, por lo que la programación teatral se adaptará al transcurso de las obras.

Con esta reforma, el Barakaldo Antzokia "continúa consolidándose como un espacio cultural de referencia en Bizkaia, estando cada vez más preparado para afrontar las próximas décadas con instalaciones renovadas y adaptadas a las necesidades actuales del público y de las compañías que nos visitan", ha concluido Olalla.