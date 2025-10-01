El Teatro Félix Petite expone los carteles de las 50 ediciones del Festival Internacional de Teatro de Vitoria

Exposición de los carteles de las 50 ediciones del Festival Internacional de Teatro de Vitoria - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

El Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz se encuentra inmerso en la celebración de su 50 aniversario desde que el 29 de septiembre de 1975 subiera el telón por primera vez. La Red Municipal de Teatros ha echado la vista atrás y ha organizado una exposición retrospectiva que incluye los carteles de todas las ediciones pasadas en el Teatro Félix Petite del centro cívico Ibaiondo.

En una nota, el Ayuntamiento de Vitoria ha anunciado que la muestra estará disponible hasta el 15 de diciembre, en horario de 8.30 a 21.30 horas, de lunes a domingo, en la sede principal de la actividad teatral municipal desde el cierre por obras del Teatro Principal.

La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha señalado que la exposición conmemorativa muestra "la evolución de las artes escénicas a través de los carteles anunciadores de cada edición". "Digamos que es un homenaje a nuestro Festival Internacional de Teatro, pero también un relato histórico sobre el teatro en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz", ha valorado.

Estos diseños también ponen el acento en elementos esenciales de este arte como los artistas, el público o elementos del recinto físico del teatro, por ejemplo, sus telones o las varas.