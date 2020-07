El teatro Principal de San Sebastián protagoniza el Cupón de la ONCE este domingo

Cupón. - ONCE

SAN SEBASTIÁN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teatro Principal de San Sebastián protagonizará el Cupón de la ONCE de este domingo, correspondiente a la serie de cupones 'Ciudades a escena'. De esta forma, se suma a los que recientemente dedicados a San Juan de Gaztelugatxe de Bermeo (Bizkaia) y al teatro Arriaga de Bilbao.

El concejal donostiarra de Cultura, Ion Insausti, el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza, y el director de la ONCE de San Sebastián, Roberto Doval, así como el agente vendedor Jon Novas, que comercializa los productos de juego de la ONCE en la Parte Vieja donostiarra, han presentado este Cupón que llega tras tres meses sin sorteos de la Organización por la situación de alarma por el covid-19.

El Cupón dedicado al Principal se suma a los que recientemente estuvieron dedicados a motivos como San Juan de Gaztelugatxe, de Bermeo (25 de junio), o el dedicado, dentro de esta misma serie, al teatro Arriaga de Bilbao (28 de junio).

En el Estado, 19.000 agentes vendedores, de los cuales 500 trabajan en Euskadi, han puesto ya a la venta los 5,5 millones de cupones, que también se podrán adquirir en la web 'www.juegosonce.es' o en establecimientos autorizados. En Euskadi la ONCE cuenta con un total de 3.400 personas afiliadas.

Al ser un cupón de Fin de Semana de la ONCE, el del Principal ofrece un premio a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.

El Principal de San Sebastián fue inaugurado en 1843, por lo que

se trata del teatro más antiguo de la ciudad. Tras su derribo en 1930 se levantó el edificio actual de clara inspiración clasicista, en plena calle Mayor de la Parte Vieja donostiarra. En 1987 se incorporó al Patronato Municipal de Teatro y Festivales, hoy Donostia Kultura.