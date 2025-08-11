Las temperaturas en Euskadi superan los 40 grados en varios puntos en mitad de la alerta naranja

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades vascas han superado los 40 grados de temperatura este lunes, a partir de las 15.00 horas, cuando las estaciones de medición de la Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, han registrado 42,0 grados en Arrasate (Gipuzkoa), 41,3 grados en Salvatierra (Álava), o 41,0 grados en Igorre (Bizkaia).

Según los datos de la agencia a las 15.00 horas de esta tarde, en Balmaseda (Bizkaia) se han anotado 37,4 grados, 40,5 ºC en Llodio (Álava) y 37,7 ºC en Paganos (Álava). A las 16.30 horas, Euskalmet ha apuntado 38,7 grados en Vitoria-Gasteiz, 37,6 grados en Bergara (Gipuzkoa) y 38,4 grados en Espejo (Álava).

Estas temperaturas se han dado en mitad de una alerta naranja por temperaturas muy altas decretada por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, activa desde la una hasta las siete de esta tarde en la zona de transición y el eje del Ebro.

La alerta naranja por temperaturas muy altas se activará de nuevo este martes, desde las 13.00 hasta las 20.00 horas, ante la previsión de que puedan alcanzarse los 38 ºC en la zona de transición y los 39 ºC en la zona del eje del Ebro. Además, durante toda la jornada estará activa una alerta naranja por temperaturas altas persistentes, con máximas que podrían rondar los 32 grados en la costa.