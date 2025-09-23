Temperaturas frescas y algunos chubascos por la mañana este miércoles en Euskadi

Archivo - LLuvia en San Sebastián
Archivo - LLuvia en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 17:45

   BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi nubes y probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales por la mañana, sobre todo en la vertiente cantábrica. Por la tarde, sin embargo, predominarán los claros.

   Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero aumento. Se espera alcanzar 15 grados en Vitoria, 17 grados en San Sebastián y 18 grados en Bilbao. El viento estará por la mañana en calma y por la tarde se fijará del norte.

