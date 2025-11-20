Temperaturas frías y cota de nieve por debajo de los 1.000 metros, este viernes en Euskadi

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi temperaturas frías y cota de nieve por debajo de los 1.000 metros.

Las precipitaciones serán copiosas en la mitad norte y llegarán de forma más débil al sur, pero a partir de la tarde comenzarán a menguar. Todavía durante la primera mitad del día se pueden producir tormentas en la zona cantábrica.

La cota de nieve se mantendrá baja, en torno a los 500 metros, aunque podría nevar ocasionalmente en niveles más bajos. A partir de la tarde la cota irá subiendo.

Las temperaturas serán frías, con máximas por debajo de los 10 grados y mínimas entre 0 y 5 grados en general y heladas en zonas del interior. El viento perderá fuerza al final del día.