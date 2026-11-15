Temperaturas máximas y viento fuerte del suroeste, este lunes en Euskadi

Archivo - Cielos con algunas nubes en Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi ascenso de las temperaturas máximas, viento fuerte del suroeste y posca probabilidad de lluvias.

El viento del suroeste cobrará más protagonismo, sobre todo a partir de la tarde. Las rachas durante la tarde y la noche serán muy intensas y se registrarán rachas fuertes y muy fuertes incluso en zonas no expuestas.

En el cielo, alternancia de nubes y claros, con poca probabilidad de precipitaciones durante la mayor parte de la jornada, pero sin descartar algo de lluvia ocasional.

Las temperaturas máximas subirán y alcanzarán los 21 ºC en la costa, mientras que el interior no superarán los 16 ºC. La mínimas oscilarán entre los 8 ºC en el interior y los 13 ºC en la costa.