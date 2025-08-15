Las temperaturas mínimas superan los 20 grados en numerosos puntos de Euskadi

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas mínimas en Euskadi han superado este viernes los 22 grados en el Eje del Ebro y los 20 grados en la costa y la zona cantábrica interior, mientras que han rondado ese valor en la zona de transición.

Según los datos aportados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la temperatura mínima en la zona costera ha sido de 20,9 grados y en la zona cantábrica interior de 20,2 grados.

Valores superiores se han dado en el Eje del Ebro, con una mínima de 22,6 grados. Por su parte, la zona de transición ha anotado 19,4 grados.