The Strokes, Thom Yorke, Suede, Sleaford Mods y Rosalía, entre las nuevas confirmaciones del Bilbao BBK Live 2019

El festival, que tendrá lugar de 11 al 13 de julio, contará también con Idles, Brockhampton, Nathy Peluso, Ms Nina, John Grant y Vetusta Morla

La promotora organizadora del Bilbao BBK Live, Last Tour, ha confirmado parte del cartel de la edición 2019, que contará como principales atractivos con el regreso de los neoyorkinos The Strokes, del líder de Radiohead, Thom Yorke, los británicos Suede y Sleaford Mods, Vetusta Morla y la artista revelación del año, Rosalía.

Junto a ellos y a los ya anunciados con anterioridad, Weezer, la organización ha incorporado las actuaciones de Idles, Brockhampton, Shame, Vince Staples, Princess Nokia, John Grant, una de las reinas de la fusión entre trap y reggaeton, Ms Nina.

En un comunicado, Last Tour ha calificado el cartel de su próxima edición, que tendrá lugar del 11 al 13 de julio, como "el más contemporáneo" de su historia donde "presente, pasado y futuro están representados con grandes nombres de la actualidad, tanto nacional como internacional".

El regreso de The Strokes, una de las bandas clave de principios del siglo XXI se une al proyecto paralelo que lidera Thom Yorke 'Tomorrow's Modern Boxes', en el que también colabora el productor habitual de Radiohead, Nigel Godrich y cuenta en directo con proyecciones del videoartista Tarik Barri.

Last Tour ha señalado que dos tendencias ganan terreno en el próximo Bilbao BBK Live: por un lado, los sonidos urbanos, con el rapero Vince Staples, nombre básico del nuevo hip hop; el colectivo Brockhampton liderado por Kevin Abstract; Princess Nokia, Nathy Peluso, Ms Nina, una de las máximas exponentes del reggaeton y trap en español y Mueveloreina, con un directo a base de trap, ritmos tropicales y letras deslenguadas.

La otra tendencia que se impone es la denominada nueva hornada de bandas que está refundando el punk, como los británicos Idles; la mezcla de post-punk y rap de clase obrera de Sleaford Mods; el potente dúo Slaves, con altas dosis de agresividad punk y sonido garage; Shame, otra de las bandas revelación de la temporada o los suecos Viagra Boys.

TENDENCIAS EN ALZA

El cartel incluye, asimismo, al ex líder de The Czars, John Grant; el proyecto paralelo del cantante de Strokes, Julian Casablancas, que hará doblete en el Bilbao BBK Live, y figuras del pop e indie-rock internacional como Cut Copy, Khruangbin o Jonathan Bree, además de algunos de los mejores nombres de la escena internacional en diferentes ramificaciones de la electrónica, como el dúo francés The Blaze.

El listado que este lunes ha sido dado a conocer también incluye a Modeselektor Live, Nils Frahm, Hot Chip, junto al ecuatoriano Nicola Cruz, el sirio Omar Souleyman,con su mezcla de música tradicional, poesía árabe y electrónica, o las raíces orientales de Yaeji y Kero Kero Bonito.

Entre los artistas locales y estatales que se suman a la edición se encuentran Pony Bravo, Cala Vento, Uniforms, Serrulla, Olatz Salvador, EraBatera y Belatz.