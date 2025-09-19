Tiempo tranquilo y temperaturas altas este sábado por la mañana y chubascos por la tarde

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi tiempo tranquilo por la mañana y, salvo algún chubasco de madrugada, no se espera lluvia. En el cielo se alternarán las nubes medias y altas.

Las temperaturas serán altas desde primeras horas del día debido al viento sur, aunque las máximas se quedarán probablemente por debajo de los 30 ºC en la mayor parte de la región, ya que a durante la mañana el viento irá girando al norte en la costa, y por la tarde en el interior.

Tras el giro del viento, se irá nublando y por la tarde-noche se esperan chubascos, que pueden ser tormentosos e intensos, no descartándose alguna granizada. También descenderán las temperaturas y las mínimas del día se registrarán a últimas horas.